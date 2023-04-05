Сомневайтесь! Как не потерять деньги на криптовалюте и инвестициях

И даже когда компания имеет лицензию на заявленную деятельность, стоит проверить отзывы на публичных порталах, в интернете, таких как этот , например. Все эти нехитрые манипуляции помогут сориентироваться в легальности сверхдоходных проектов, которые заполонили соцсети.

Обычный мониторинг имен руководителей компании в поисковике Google также может дать много полезной информации. Например, лидер политического движения Koos Олег Иванов , неоднократно фигурировавший в судебных разбирательствах и странных криптовалютных проектах, снова создает „высокодоходное“ товарищество (TÜH) Rahvusvaheline Koostöö – „международное сотрудничество“ с претензией на инвестиционную деятельность, не располагая лицензией на таковую. Есть повод для сомнений.

Со времен банкротства финансовых пирамид типа MMM прошло много времени, однако любители легкой и быстрой наживы всегда находятся. Впрочем, в наши дни достаточно легко проверить достоверность и легальность существующей организации. К примеру, все финансовые и инвестиционные компании, предлагающие услуги в Эстонии или на территории Европы, должны быть лицензированы. Лицензии эстонских компаний можно проверить на сайте регулятора здесь . По аналогичной схеме проверяются европейские компании, на сайтах местных регуляторов. Полезным будет ознакомиться с информацией о руководителях и акционерах компании в официальном регистре предприятий здесь . Например, небольшой уставной капитал или мизерные уплаченные налоги должны насторожить неискушенного инвестора.

Банальная алчность, неосторожность, а также необразованность заставляют людей расстаться с деньгами, при том, что избежать этих потерь проще простого, главное соблюдать „технику безопасности“ в общении с потенциальными мошенниками. Виды мошенничества совершенствуются, например, могут принять форму просьбы о помощи обаятельной незнакомки из Tinder , однако главный тренд остается неизменным, люди добровольно отдают деньги жуликам в обмен на обещания сверхприбыли, которая в реальной экономике сопряжена с высоким риском! Как с этим бороться?

Криптовалюта из воздуха? Риск без мошенничества

Тем не менее существуют отрасли инвестиций, где наличие лицензии и публичной информации не спасает от риска потери капитала в силу экономической экосистемы. В случае с инвестициями на фондовой бирже или даже вкладами в рискованные, но высокодоходные быстрые кредиты риски нивелируются за счет вложений в реальную экономику, так как целые отрасли и страны не могут пропасть в одночасье. А вот в случае с криптовалютами такой риск вполне возможен и обоснован. Рост токенов в 1000% мгновенно сменяется потерей стоимости в 99.9%.

Эстония, бывшая пионером в разработке криптовалютного лицензирования и надзора, резко повысила требования для компаний, связанных в том числе с инвестиционной деятельностью. В частности, уставной капитал таких компаний должен составлять не менее 250 тыс. евро.

Ирония заключается в том, что за большая часть криптовалют ничем не обеспечена. Цены топовых криптовалют Bitcoin и Etherium формируются исключительно за счет энтузиазма сообщества инвесторов. Исключение составляют стейблкоины, такие, как USDC, USDT, BUSD, создатели которых уверяют, что токены обеспечены реальными активами, но и даже в этом случае нет никаких гарантий. Банкротство стейблкоина Luna, в основе обеспечения которого был некий алгоритм, тому подтверждение.

Регулярные банкротства крупных криптовалютных бирж и компаний (FTX, BlockFi, Celsius и т.д.) на миллиарды евро говорят о том, что надзор за такими организациями затруднен в силу специфики хранения средств и соблюдения риск-менеджмента.

Все тот же „успешный“ предприниматель Олег Иванов запустил нелицензированную криптобиржу DOGBOSS , оформленную как „крипто-кооператив“, где обещает 15-20% годовых в виде фарминга собственных токенов. Впрочем, гарантий создатель собственной криптовалюты тоже не дает. Вклады в такого рода активы сродни казино, если вы успеете вывести средства до падения цены актива, то вам повезло.

Каждый день в мире придумываются все новые виды обмана людей, и какими бы чувствами те не руководствовались, быть то жадность или доверчивость, лучшим ответом на любые предложения заработка или навязывания ненужных услуг будет финансовая грамотность и информационная осведомленность. Прежде чем инвестировать свои средства куда бы то ни было, несколько раз перепроверьте информацию.

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