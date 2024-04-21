Ушла из жизни писательница Эне Вейксаар

„Хотя проведенное ею с нами время было коротким, она оставила о себе след в сердцах — памятью о теплоте и дружелюбии“, - написала Судер.

Она добавила, что Эне Вейксаар присоединилась к их команде в качестве уже опытного специалиста по коммуникациям и прессе в августе 2022 года.

„Ее позитивное отношение к жизни, доброжелательность и отзывчивость быстро завоевали сердца ее коллег и сделали ее ценным членом в команде“, - сказала представитель Ида-Таллиннской центральной больницы и выразила соболезнования сыновьям, друзьям и близким Эне, а также всем, кто ее знал.

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