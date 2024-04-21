Новости Эстонии
21.04.2024, 19:10

Ушла из жизни писательница Эне Вейксаар

 
Эне Вейксаар
Эне Вейксаар
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | DELFI MEEDIA

Менеджер по коммуникациям и маркетингу Ида-Таллиннской центральной больницы Инге Судер сообщила в социальных сетях, что ушла из жизни их коллега писательница Эне Вейксаар.

„Хотя проведенное ею с нами время было коротким, она оставила о себе след в сердцах — памятью о теплоте и дружелюбии“, - написала Судер.

Она добавила, что Эне Вейксаар присоединилась к их команде в качестве уже опытного специалиста по коммуникациям и прессе в августе 2022 года.

„Ее позитивное отношение к жизни, доброжелательность и отзывчивость быстро завоевали сердца ее коллег и сделали ее ценным членом в команде“, - сказала представитель Ида-Таллиннской центральной больницы и выразила соболезнования сыновьям, друзьям и близким Эне, а также всем, кто ее знал.

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