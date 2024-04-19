ФОТО | Новый рекорд. Цена на топливо опять выросла

Литр 98-го бензина сейчас стоит 1,899, дизельного топлива - 1,629.

Напомним, что в первый день мая акциз на дизельное топливо вырастет примерно на 7%, акциз на природный газ – почти на 20%, акциз на электроэнергию – на 45%. Кроме того, вырастут акцизы на ряд других видов топлива. Повышение акциза не коснется бензина и дизельного топлива специального назначения, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии.

Если сейчас акциз на дизельное топливо составляет 0,372 евро за литр, то с 1 мая он составит 0,399 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на нынешнем уровне – 0,021 евро за литр.

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