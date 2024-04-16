Еще один удар по кошельку потребителя: с 1 мая повышаются акцизы на дизельное топливо, природный газ и электроэнергию

Если сейчас акциз на дизельное топливо составляет 0,372 евро за литр, то с 1 мая он составит 0,399 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на нынешнем уровне – 0,021 евро за литр.

С 1 мая акциз на природный газ вырастет примерно на 20%. На такой же порядок вырастет и акциз на сжиженный газ. Кроме того, повысится акциз на автомобильный природный газ и сжиженный автомобильный природный газ, но повышение составит менее 5 процентов.

С 1 мая акциз на электроэнергию также увеличится на 45 %. Если сейчас он составляет 1 евро за мегаватт-час электроэнергии, то в будущем акциз составит 1,45 евро.

Кроме того, с начала мая повысится акциз на легкий топочный мазут, тяжелый топочный мазут и сланцевое топливное масло.

Целью повышения акцизов является постепенное их возвращение к докризисному уровню, вызванному распространением коронавируса. Ставки акцизов достигнут докризисного уровня 1 мая 2027 года.

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