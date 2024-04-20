Епископ ЭПЦ МП прокомментировал предложение объединиться с Константинопольской церковью

Политики социал-демократическая партии предлагают различные варианты функционирования Эстонской православной церкви, если Московский патриархат признают организацией, поддерживающей терроризм. Например, депутат парламента Танель Кийк считает, что они могут объединиться с Апостольской православной церковью Константинопольского патриархата. Отец Даниил подчеркивает, что это не должно быть в политической плоскости и конфессии должны сами решить этот вопрос.

„Разделение с апостольской церковью существуют уже 30 лет. Интересно, что государство вдруг начало переживать за православную канонику. Вдруг политики и чиновники стали считать себя специалистами в этой области и говорят, что нам нужно делать.

У меня есть определенные знания в этой области. Например, есть пятидесятники и баптисты. Если я спрошу, сильно ли они различаются? Они ответят, что чувствуют близость. Потом предложу, почему бы вам не объединиться? Они скажут: “Почему ты это решаешь? Это наша жизнь“. Пускай это останется внутренним вопросом любой конфессии.

Вообще, Христос основал одну церковь. Сегодня много конфессий, давайте всех объединим до одной христианской церкви с одним епископом. Мы вправе об этом говорить? Каждая конфессия должна решать сама, объединяться с другими или нет“, - признался епископ Тартуский.

Он добавил, что у них сложились определенные традиции. „В наших отношениях есть свои проблемы. Сейчас это не в той плоскости, чтобы чиновники говорили - сделайте этот шаг и объединитесь“, - резюмировал владыка.

На вопрос, реально ли отделиться от Московского патриархата он ответил, что тогда у церкви будет неопределенный канонический статус. „Он будет никому не понятен. Ни одна церковь не хочет оказаться в серой зоне. Ведь тогда никто не знает, как к ней относиться“.

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