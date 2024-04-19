Правовой эксперт о пометках в избирательных бюллетенях: тайна голосования — это не только кабинки, но и отсутствие давления

Центристская партия подозревает, что при выборах мэра Таллинна специальным образом помечались избирательные бюллетени. По мнению эксперта по правовым вопросам Паломы Крыыт Тупай, создание неких схем может привести к ситуации, когда на человека будет оказываться давление с целью голосовать определенным образом, что было бы в свою очередь нарушением тайны голосования.