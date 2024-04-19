19.04.2024, 10:10
Правовой эксперт о пометках в избирательных бюллетенях: тайна голосования — это не только кабинки, но и отсутствие давления(9)
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA
Центристская партия подозревает, что при выборах мэра Таллинна специальным образом помечались избирательные бюллетени. По мнению эксперта по правовым вопросам Паломы Крыыт Тупай, создание неких схем может привести к ситуации, когда на человека будет оказываться давление с целью голосовать определенным образом, что было бы в свою очередь нарушением тайны голосования.
Как известно, в прошлое воскресенье Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия - СДП) был избран мэром Таллинна лишь с третьей попытки. По словам депутата Таллиннского горсобрания Марека Юргенсона (Центристская партия), из бюллетений явствует, что представленные в горсобрании фракции договорились о способе, которым рисовать крестик в квадратике „за“.