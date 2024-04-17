ФОТО И ВИДЕО | Центристская партия подозревает, что на выборах мэра Таллинна использовалась креативная схема(3)
Когда в минувшее воскресенье выбирали мэром Таллинна Евгения Осиновского, то этот процесс не прошел без шероховатостей — для того, чтобы мэр был избран, потребовалось три тура голосования. Избирательные бюллетени открывают интересную картину — если в первом туре крестики в графах „за“ и „против“ были поставлены как обычно, то к третьему туру явно проявилась определенная схема, пишет Delfi.
По словам депутата Таллиннского горсобрания Марека Юргенсона (Центристская партия), из бюллетений явствует, что фракции договорились о способе, которым рисовать крестик в квадратике „за“. „В двух первых турах видно, что нет никакой системности, и крестик поставлен в середине квадратика, - указал Юргенсон на бумажные бюллетени. - В третьем туре мы видим разделение по фракциям в том, как рисовать крест“.