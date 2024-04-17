„Я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться всем“: Максим Волков о своем уходе из правления Tallinna Hambakliinik(1)
Сегодня утром стало известно, что новый совет Таллиннской стоматологической клиники ( SA Tallinna Hambakliinik) отозвал центриста Максима Волкова с поста председателя правления и назначил новым членом правления и руководителем сферы медицинских услуг Анастасию Кулдмаа, вторым временным членом правления стал Тармо Баклер. RusDelfi связался с Волковым и узнал, почему тот считает решение политически мотивированным.
15 марта на заседании Таллиннской городской управы было принято решение отозвать всех членов совета Таллиннской стоматологической клиники. Тогда же новый мэр города соцдем Евгений Осиновский отметил, что в управлении Таллиннской стоматологической клиникой имеются серьезные недостатки. А уже 17 марта новый совет отозвал непосредственно председателя правления SA Tallinna Hambakliinik Максима Волкова.
„Меня пригласили на заседание совета Таллиннской стоматологической клиники, которое прошло в 9 утра, Прочитали список претензий, дали возможность, справедливости ради, их прокомментировать. По каждой из претензий я дал свой развернутый комментарий, потому что не согласен ни с одной из них“, - рассказывает Максим Волков о решении нового совета, согласно которому его отозвали из правления предприятия. Он не согласен с критикой и уверен, что это - политически мотивированное решение.
„Я считаю, что это политическое решение. Совет в спешке поменяли в понедельник, а сегодня, когда я спросил, кому мне передавать дела, мне ответили „мы еще не знаем“. Спустя два часа они что-то решили - опять: в спешке. Это говорит о том, что при подходе к управлению какого-то осознанного и спланированного действия не видно. Тут главная задача - выкинуть человека, который просто центрист.
В понедельник, говоря о том, что нужно деполитизировать советы, из них исключили всех центристов, но почему-то социал-демократы остались в советах городских предприятий. Будьте тогда последовательны, исключите всех социал-демократов“.
В качестве аргументов Волков приводит результаты, которых добилась клиника за время его руководства: „Лучший показатель моей работы как руководителя - рост оборота клиники, рост числа медицинских кабинетов на 50 процентов, то, что мы сейчас находится на втором месте в Эстонии по рыночной доле, согласно данным, которые мы получили из Krediidiinfo - там большой анализ. Ну, не бывает так, чтобы при плохом руководстве и системных проблемах клиника из года в год росла на миллионы. Мы выросли с 7,4 до 12,2, в этом году у нас уже чистая прибыль около полумиллиона за первый квартал. Так не бывает, когда системно плохое руководство. А то, что какие-то люди могут быть недовольны, кому-то что-то может не нравиться, - тут больше 200 человек, а я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться всем. Когда ты работаешь руководителем, всегда какие-то люди недовольны тем или иным решением“.
Относительно самой критики, которая была высказана в адрес руководства, Волков категоричен - среди аргументов нет таких, которые были бы достаточным основанием для подобного решения. Особенно абсурдным ему кажется обвинение в том, что клиника недостаточно активна в социальных сетях: „Это была вишенка на торте. Такой глупости я не слышал еще ни разу. Если посмотреть аккаунт клиники в Facebook, то видно, что мы регулярно информируем о тех текущих и важных событиях, которые имеют место быть. Размещать посты ради постов - это немного не наша история. Если посмотреть на цифры нашего роста, становится ясно, что наша рекламная стратегия прекрасно работает“.
Также, по словам Волкова, одна из претензий заключалась в том, что веб-страница клиники, которая должна была быть готова в прошлом году, до сих пор не функционирует. При этом Волков уверяет, что на доступность услуг клиники это никак не влияет, а работа над страницей ведется - из-за большого объема работ это занимает время: „Отдельного ресурса у нас для этого нет, и поскольку у нас не было четкого дедлайна, сайт не ушел в лайв. По факту же все готово, просто сайт шлифуется, чтобы он был опубликован в нужном виде. Создавать отдельно рабочее место, чтобы человек у нас заполнял сайт - такой возможности нет“.
При этом об уходе Максим Волков не жалеет - признается, что эмоционально устал - недавно была закончена большая программа реновации, открыт филиал в Mustakivi keskus. По словам Максима, он работает уже с прибылью, хотя на запуск ему отводилось полгода. „Дело сделано, сделано хорошо, но оно не приносит эмоционального удовольствия именно по причине того, что приходится быть между стольких огней и не понимать, что ставить во главу угла - экономическую эффективность предприятия или то, как твои действия могут кем-то когда-то трактоваться. Для меня это всегда была дилемма - хочешь для предприятия как лучше, находишь лучшие решения, лучших сотрудников, а на это смотрят сквозь призму того, был ли я с кем-то знаком десять лет назад. Это глупости. Если мы хотим работать на рынке открытой конкуренции, это мешает“.
Тем не менее, сразу сдаваться бывший руководитель не намерен и признается, что готов оспорить решение: „Когда я получу официальную бумагу, разумеется, мы изучим ее с юристами, и если увидим, что есть возможность для того, чтобы оспорить, то мы это сделаем. Пример Дениса Бородича показывает, что оспаривание подобных решений совета может быть успешным“.
По поводу того, будет ли он покидать партию центристов, Волков говорит неоднозначно: „Мне нужно сейчас сосредоточиться на частной жизни, на работе в частном секторе, я еще в феврале сообщил председателю фракции таллиннского горсобрания, что не буду баллотироваться в следующем году на муниципальных выборах, поэтому мне нужно тщательно взвесить свои жизненные планы и послушать в первую очередь свою семью“.
Информация о том, что в SA Tallinna Hambakliinik существуют системные проблемы в управлении, появилась в СМИ в начале апреля. Также выяснилось, что в 2018 году внутренний аудит Таллинна ставил вопрос о том, разумно ли городу управлять собственной стоматологической клиникой, а в позапрошлом году внутренний аудит рекомендовал рассмотреть возможность передачи или слияния Таллиннской стоматологической клиники с одной из больниц города. Однако в тот раз деятельность клиники решили расширить.
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