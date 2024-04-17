„Я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться всем“: Максим Волков о своем уходе из правления Tallinna Hambakliinik

В качестве аргументов Волков приводит результаты, которых добилась клиника за время его руководства: „Лучший показатель моей работы как руководителя - рост оборота клиники, рост числа медицинских кабинетов на 50 процентов, то, что мы сейчас находится на втором месте в Эстонии по рыночной доле, согласно данным, которые мы получили из Krediidiinfo - там большой анализ. Ну, не бывает так, чтобы при плохом руководстве и системных проблемах клиника из года в год росла на миллионы. Мы выросли с 7,4 до 12,2, в этом году у нас уже чистая прибыль около полумиллиона за первый квартал. Так не бывает, когда системно плохое руководство. А то, что какие-то люди могут быть недовольны, кому-то что-то может не нравиться, - тут больше 200 человек, а я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться всем. Когда ты работаешь руководителем, всегда какие-то люди недовольны тем или иным решением“.

„Я считаю, что это политическое решение. Совет в спешке поменяли в понедельник, а сегодня, когда я спросил, кому мне передавать дела, мне ответили „мы еще не знаем“. Спустя два часа они что-то решили - опять: в спешке. Это говорит о том, что при подходе к управлению какого-то осознанного и спланированного действия не видно. Тут главная задача - выкинуть человека, который просто центрист.

„Меня пригласили на заседание совета Таллиннской стоматологической клиники, которое прошло в 9 утра, Прочитали список претензий, дали возможность, справедливости ради, их прокомментировать. По каждой из претензий я дал свой развернутый комментарий, потому что не согласен ни с одной из них“, - рассказывает Максим Волков о решении нового совета, согласно которому его отозвали из правления предприятия. Он не согласен с критикой и уверен, что это - политически мотивированное решение.

Относительно самой критики, которая была высказана в адрес руководства, Волков категоричен - среди аргументов нет таких, которые были бы достаточным основанием для подобного решения. Особенно абсурдным ему кажется обвинение в том, что клиника недостаточно активна в социальных сетях: „Это была вишенка на торте. Такой глупости я не слышал еще ни разу. Если посмотреть аккаунт клиники в Facebook, то видно, что мы регулярно информируем о тех текущих и важных событиях, которые имеют место быть. Размещать посты ради постов - это немного не наша история. Если посмотреть на цифры нашего роста, становится ясно, что наша рекламная стратегия прекрасно работает“.

Также, по словам Волкова, одна из претензий заключалась в том, что веб-страница клиники, которая должна была быть готова в прошлом году, до сих пор не функционирует. При этом Волков уверяет, что на доступность услуг клиники это никак не влияет, а работа над страницей ведется - из-за большого объема работ это занимает время: „Отдельного ресурса у нас для этого нет, и поскольку у нас не было четкого дедлайна, сайт не ушел в лайв. По факту же все готово, просто сайт шлифуется, чтобы он был опубликован в нужном виде. Создавать отдельно рабочее место, чтобы человек у нас заполнял сайт - такой возможности нет“.