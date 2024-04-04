Внутренний контроль выявил системные проблемы в Таллиннской стоматологической поликлинике

По словам исполняющей обязанности мэра Мадле Липпус, она предложила городской управе отозвать совет Таллиннской стоматологической клиники (SA Tallinna Hambakliinik) в связи с долгосрочными управленческими проблемами, на которые два года назад указала и городская служба внутреннего контроля во время повторной поверки. „Уже в то время служба внутреннего контроля обнаружила системные проблемы в управлении клиникой и дала рекомендации, призванные улучшить руководство учреждением. К сожалению, эти замечания и рекомендации не были выполнены и ранее выявленные недостатки не были устранены. Анализ результатов нынешнего аудита выявил, что проблемы в управлении сохранились“, – пояснила Липпус.

В заседании городской управы принял участие член правления Таллиннской стоматологической клиники Максим Волков, у которого члены городского самоуправления смогли получить необходимую информацию. После обсуждения исполняющая обязанности мэра Мадле Липпус поставила на голосование предложение об отзыве членов совета и предложила назначить новыми членами совета городского секретаря Таллинна Прийта Лелло, городского канцлера Кайри Вахер и главного бухгалтера города Каю Вахар.

Решение не нашло поддержки. Предложение поддержали три члена городской управы, против выступили четыре. „Служба внутреннего контроля продолжит свою работу, я же предложу вновь созданной горуправе отозвать нынешних членов совета и назначить новых“, – добавила Липпус.

Согласно § 35(3) Закона об организации местного самоуправления, решение о создании, слиянии, разделении, преобразовании и роспуске городского целевого учреждения или коммерческого объединения принимает городское собрание. Городская управа назначает членов совета целевого учреждения или коммерческого объединения, а также осуществляет другие права учредителя.

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