Мошенники добрались до еще одной компании по доставке посылок. Обман происходит на маркетплейсе

Мошенничества, сосредоточенные на компаниях по доставке посылок, продолжают распространяться — аферисты просят людей отправить деньги через посылочный автомат. Однако в последнее время схема мошенничества набирает внушительны обороты на Facebook Marketplace, где продавцы или покупатели направлялись на сайт Venipak для оформления отгрузки. Однако на самом деле это была фишинговая страница, цель которой — получить информацию, связанную с банковскими счетами людей. Подробности — в материале RusDelfi.