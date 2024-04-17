Новости Эстонии
17.04.2024, 08:30

Мошенники добрались до еще одной компании по доставке посылок. Обман происходит на маркетплейсе

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Venipak
Venipak
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Мошенничества, сосредоточенные на компаниях по доставке посылок, продолжают распространяться — аферисты просят людей отправить деньги через посылочный автомат. Однако в последнее время схема мошенничества набирает внушительны обороты на Facebook Marketplace, где продавцы или покупатели направлялись на сайт Venipak для оформления отгрузки. Однако на самом деле это была фишинговая страница, цель которой — получить информацию, связанную с банковскими счетами людей. Подробности — в материале RusDelfi.

В марте значительно возросло количество случаев, когда клиенты обращались к Venipak Eesti с мошенническими схемами, распространяемыми от имени предприятия.

„Обманные схемы от имени Venipak в основном распространяются в среде Facebook Marketplace, где ведется оживленная купля-продажа, а в качестве способа доставки часто используются посылочные автоматы. Мошенники изначально отправляли продавцам или покупателям ссылку на фишинговую страницу Venipak, которая на первый взгляд очень похожа на официальный сайт Venipak. Однако осторожные пользователи заметили разницу в доменном имени, например, использовался адрес Venipak.safefundsget.fun“, — рассказал директор по продажам Venipak Eesti Мартен Калдвеэ.

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RusDelfi
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