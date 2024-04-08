Новая схема мошенничества: люди сами приносят в почтоматы огромные суммы денег и даже ключи от машины

Оставили в пакомате 20 тысяч евро

Волна нового вида мошенничества продолжается, поражая суммами, переданными аферистам жителями Эстонии. Счет идет на десятки тысяч евро. К примеру, несколько недель назад житель Таллинна передал предполагаемому курьеру 7300 евро наличными. Утром того же дня другому человеку позвонили, и представившись сотрудником Elisa, заявили, что с этим человеком необходимо продлить контракт. Для этого у человека были запрошены данные, которые тот предоставил по телефону. Вскоре этому человеку поступил еще один звонок, где звонивший представился сотрудником полиции и заявил, что в предыдущем звонке заявитель разговаривал с мошенниками. Чтобы предотвратить неправомерное использование выданных данных, человеку было предложено снять наличные со своего счета и отнести их в пакомат Omniva. Пострадавшая, 69-летняя женщина, положила в ячейку посылочного автомата 10 000 евро.