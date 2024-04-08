Новости Эстонии
08.04.2024, 07:00

Новая схема мошенничества: люди сами приносят в почтоматы огромные суммы денег и даже ключи от машины

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Можно ли вернуть потерянные деньги?
Жертвы телефонного мошенничества относят деньги в посылочный автомат или передают их псевдо-курьеру
Жертвы телефонного мошенничества относят деньги в посылочный автомат или передают их псевдо-курьеру
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

На протяжении двух недель в полицию поступают сообщения о случаях, когда жертвы телефонного мошенничества относят деньги в посылочный автомат или передают их псевдо-курьеру. Деньги на самом деле попадают в руки мошенников и пропадают. Только за последние дни подобные случаи мошенничества значительно участились, а люди несут аферистам круглые суммы — до 20 тысяч евро. Как работают преступники, почему жертвы верят мошенникам и продолжают передавать средства, что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников — в материале RusDelfi.

Оставили в пакомате 20 тысяч евро

Волна нового вида мошенничества продолжается, поражая суммами, переданными аферистам жителями Эстонии. Счет идет на десятки тысяч евро. К примеру, несколько недель назад житель Таллинна передал предполагаемому курьеру 7300 евро наличными. Утром того же дня другому человеку позвонили, и представившись сотрудником Elisa, заявили, что с этим человеком необходимо продлить контракт. Для этого у человека были запрошены данные, которые тот предоставил по телефону. Вскоре этому человеку поступил еще один звонок, где звонивший представился сотрудником полиции и заявил, что в предыдущем звонке заявитель разговаривал с мошенниками. Чтобы предотвратить неправомерное использование выданных данных, человеку было предложено снять наличные со своего счета и отнести их в пакомат Omniva. Пострадавшая, 69-летняя женщина, положила в ячейку посылочного автомата 10 000 евро.

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