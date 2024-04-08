08.04.2024, 07:00
Новая схема мошенничества: люди сами приносят в почтоматы огромные суммы денег и даже ключи от машины(16)
Можно ли вернуть потерянные деньги?
ФОТО: | Delfi Meedia
На протяжении двух недель в полицию поступают сообщения о случаях, когда жертвы телефонного мошенничества относят деньги в посылочный автомат или передают их псевдо-курьеру. Деньги на самом деле попадают в руки мошенников и пропадают. Только за последние дни подобные случаи мошенничества значительно участились, а люди несут аферистам круглые суммы — до 20 тысяч евро. Как работают преступники, почему жертвы верят мошенникам и продолжают передавать средства, что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников — в материале RusDelfi.