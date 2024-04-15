15.04.2024, 12:35
РАЗБОР | Задобрим горожан и объединимся против центристов: что скрывается в коалиционном договоре(29)
В Таллинне Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали коалиционное соглашение. При формировании коалиции партии придерживались двух принципов:
1) Коалицию нужно собрать любой ценой. Всех объединяет желание разрушить власть Центристской партии в столице, поэтому необходимо найти компромиссы и продержаться до выборов, которые пройдут осенью 2025 года. „Если не договоримся мы, то Кылварт договорится с EKRE“.