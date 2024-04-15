РАЗБОР | Задобрим горожан и объединимся против центристов: что скрывается в коалиционном договоре

В Таллинне Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали коалиционное соглашение. При формировании коалиции партии придерживались двух принципов:

1) Коалицию нужно собрать любой ценой. Всех объединяет желание разрушить власть Центристской партии в столице, поэтому необходимо найти компромиссы и продержаться до выборов, которые пройдут осенью 2025 года. „Если не договоримся мы, то Кылварт договорится с EKRE“.

2) Не отнимать бесплатное, не переставать платить дотации и не вводить новые сборы. Поэтому остались бесплатный общественный транспорт и пособия ко дню рождению пенсионеров. Опять же, нельзя дать центристам повод для мобилизации избирателей по типу „при нас было лучше“.