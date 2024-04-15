Новости Эстонии
15.04.2024, 12:35

РАЗБОР | Задобрим горожан и объединимся против центристов: что скрывается в коалиционном договоре

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Новый мэр Таллинна Евгений Осиновский
Новый мэр Таллинна Евгений Осиновский
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В Таллинне сформирована коалиция из четырех партий. Что ждет горожан и самих политиков? Материал RusDelfi.

В Таллинне Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали коалиционное соглашение. При формировании коалиции партии придерживались двух принципов:

1) Коалицию нужно собрать любой ценой. Всех объединяет желание разрушить власть Центристской партии в столице, поэтому необходимо найти компромиссы и продержаться до выборов, которые пройдут осенью 2025 года. „Если не договоримся мы, то Кылварт договорится с EKRE“.

2) Не отнимать бесплатное, не переставать платить дотации и не вводить новые сборы. Поэтому остались бесплатный общественный транспорт и пособия ко дню рождению пенсионеров. Опять же, нельзя дать центристам повод для мобилизации избирателей по типу „при нас было лучше“.

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