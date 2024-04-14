ПОЛНЫЙ ТЕКСТ | Таллиннский коалиционный договор: грандиозные преобразования, сохранение существующих пособий, бесплатный транспорт и вегетарианская еда в школах(94)
Приводим полную версию коалиционного соглашения, утвержденного новой правящей коалицией Таллинна. 14 апреля 2024 года Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали коалиционное соглашение об управлении городом Таллинном на период с 2024 по 2025 год.
Наша общая цель - современная европейская столица, в которой придерживаются западных ценностей и где каждый чувствует себя как дома и знает, что он ценим.
Мы будем управлять городом на основе соглашения о том, что все нынешние субсидии и льготы для жителей Таллинна останутся в силе, цены на предоставляемые городом услуги повышаться не будут и никаких новых обязательств не появится.
Таллинн заслуживает современного и эффективного управления. Мы пересмотрим существующую организацию управления городом, сократим разрозненные задачи и дублирование обязанностей, а также ненужную бюрократию. Наша цель - повысить качество услуг и снизить эксплуатационные расходы городской системы.
Самым большим заданием для Таллинна в ближайшие годы станет переход на обучение на эстонском языке, что мы хотим воплотить в жизнь успешно. Мы расширим эстонское языковое пространство, будем противостоять влиянию Российской Федерации и твердо поддерживать Украину.
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ