„В Нарве люди не понимают, где говорить по-эстонски“. Руководитель Дома эстонского языка - о наболевшем в интервью RusDelfi(18)
Больше месяца назад произошло изменение в Доме эстонского языка Фонда интеграции. RusDelfi поговорил с руководителем Анной Фарафоновой о том, почему специальные проекты реализовываются в основном только в Нарве, когда такие возможности придут в Таллинн и другие регионы Эстонии, а также почему до сих пор не все жители Эстонии говорят на государственном языке и где искать языковую среду даже там, где ее нет.
Совсем недавно произошло объединение двух домов эстонского языка при Фонде интеграции в Нарве и Таллинне. Сейчас они продолжат работу как Дом эстонского языка.
Если говорить об объединении двух городов, то для меня тут большого события не было — я уже полгода замещала руководителя Таллиннского дома. И все прелести начального этапа, когда нужно продумать, уже прошла. Я очень давно работаю в Фонде интеграции, он для меня стал родным местом. Я понимаю все механизмы, которые происходят, как все работает. Поэтому это не сложно. Сложнее для меня было приучить саму себя и спроецировать на команду, что мы один дом. Оказалась, что все сотрудники достаточно открыто приняли новость, хорошо друг с другом общаются, мы нашли различные форматы.
Собственно, объединение домов было направлено на то, чтобы покрыть все Эстонию. Чтобы не было двух раздельных линий, а был бы один стратегический план. И для меня по сути не важно, говорим мы про регион Ида-Вирумаа или Пярну. Чаще всего у людей, которые хотят изучать эстонский язык, получить гражданство, крайне схожи механизмы, как они идут к поставленным целям. Поэтому с точки зрения объединения руководства это тоже хорошо. Одинаковые модели — мы можем разрабатывать под них решения. И конечно же, индивидуальный подход включается тогда, когда используются возможности и ресурсы района. В Ида-Вирумаа не так много учителей, если мы говорим о наших партнерах. Нет в принципе языковой среды, хотя, на самом деле, она есть — окружает каждый день, мы просто привыкли думать, что окружающая среда — это люди, которые говорят по-эстонски. Это может быть радио, телевидение, можно слушать радио в машине по дороге на работу. И этого уже достаточно, чтобы создавать вокруг себя языковую среду. Но, понятное дело, с какими-то нюансами мы должны считаться. Как и с теми предрассудками, которые у людей есть. И на это влияет регион, его исторический путь. Мы смотрим более широко открытыми глазами и ищем те решения, которые подойдут под конкретный регион. Хотя все мероприятия по языковой практике очень похожи и отлично работают по всей Эстонии.
Анонсировалось, что деятельность Дома эстонского языка будет распространяться не только на Ида-Вирумаа и Таллинн.
Все люди стремятся к центру, и наша страна — не исключение. Все равно Таллинн, Харьюмаа остаются тем регионом, где больше всего людям поддержка нужна. Точно так же и с Ида-Вирумма. Но после начала войны добавились еще некоторые регионы — это Пярнумаа, куда уехало очень много украинских беженцев. Для нас на сегодняшний день очень важен регион Тарту и Тартумаа — здесь очень много иностранных студентов, сюда приезжают на работу и планируют остаться в Эстонии мигранты. Мы предлагаем классическое языковое обучение, но там меньше мероприятий, которые мы делаем.
В Нарве максимально большое количество возможностей изучать эстонский. Те, кто изучает эстонский язык и живет в других регионах, даже немного с обидой говорят об этом.
Если мы говорим про специальные проекты, то действительно, в основном они предлагаются на базе Нарвского дома. Потому что эти идеи генерируют учителя именно оттуда, а мы думаем, как воплотить в жизнь. Каждая идея — уникальна, занимает полгода — от идеи к реализации. Если говорить о том, какие команды реализуют спецпроект, нужно понимать, что хорошо, если это четыре человека. Обычно намного меньше. Но у людей горят глаза. У нас команда учителей, которые умеют зажечь огонек в ученике. И они до сих пор зажигают и сами зажигаются.
В свое время, когда открылся Нарвский дом, мы пришли к этому подходу. Например, первый проект — рэп-опера „Карма“ — казался достаточно авантюрным мероприятием, поэтому мы действовали по интуиции. Нам казалось, что проблема Нарвы, как все и говорят, отсутствие языковой среды. Но Дом эстонского языка — это языковая среда, и все равно чего-то не хватает. И мы поняли, что люди не понимают, где язык использовать. Под отсутствием языковой среды предполагают отсутствие места, где поговорить. Вот я учусь на курсах, дошел до категории В2, а поговорить-то мне где, на улице? В магазине? Там не с кем. Мы тогда подумали, где нам создать условия, чтобы мы очень интенсивно, но при этом интересно, буквально в спартанской обстановке, могли „прогонять“ проекты и где есть люди, для которых эстонский — родной язык. Так возникла идея спецпроектов, где человек начинает преодолевать языковой барьер. Он чаще всего психологический. „Я не могу. Я не справлюсь. Меня никто не ждет. Надо мной будут подшучивать. Со мной переходят на русский, наверное, я очень плохо говорю“. Все это обрастает своими мифами. А в таких проектах ты все равно говоришь: правильно, неправильно.
Нам приходят эти идеи, мы сами пилотируем, пробуем, и, конечно же, в будущем хотим передавать их на открытый рынок — заказывать через госпоставки, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться этими услугами, чтобы, действительно, не создавалось впечатление, что все происходит только в Нарве.
Хорошая новость заключается в том, что мы начинаем поглядывать и на Таллинн. Безусловно, в Таллинне спецпроекты должны выглядеть по-другому, не совсем, как в Нарве. Да и проводить здесь, в столице, их будет проще, так как — вот они, все ресурсы. В Нарву мы специалистов выписываем.
Сейчас в Нарве стартовала „Школа садовых фей“, и я вижу, как важен этот проект не только для тех, кто учит язык, но и для тех, кто преподает. Специалисты продумывают свои лекции, чтобы не говорить быстро, чтобы люди понимали. Наши учителя, безусловно, в помощь, например, дают инструкции преподавателям, потому что одно дело — преподавать на родном языке, а другое - как на иностранном. Это разбивает все мифы, что интеграция — только для тех, кто не знает язык. Я вижу открытость со стороны эстонцев, эстонского общества и то, как они помогают. И любую нашу идею всегда поддерживают. Таллиннский дом уже предлагает много интересных курсов, один из них — по публичному выступлению, для более продвинутых пользователей языка.
В Таллинне и запрос на обычные курсы намного выше, чем в Нарве. В Нарве люди отучились много лет назад, но не говорят, и поэтому там сделали этот поворот — помочь преодолеть психологические барьеры. В какой-то момент мы поняли, что это намного важнее, чем просто языковая практика. Именно дать человеку возможность поверить в себя. Показать, что ты все можешь.
Не думали ли вы делать некоторые ваши спецкурсы платными, чтобы расширить список программ? Среди изучающих эстонский язык есть спрос.
Платные программы предлагать мы не можем, потому что мы находимся на финансировании либо государства, либо зарубежных фондов. Но то, о чем мы думали, это сделать карту или путеводитель по Таллинну, где соберем все возможности изучения эстонского языка, например, кружки по интересам для взрослых, экскурсии. Посещение театра. Сейчас у нас есть замечательные образовательные музейные программы. В том же Таллинне сейчас появился прекрасный партнер — Музей под открытым небом. Программы там совершенно бесплатные — ты получаешь экскурсию по музею, проходишь рабочую комнату — и все это на эстонском языке и адаптировано к тому, что музей работает с теми, кто учит язык. Идея была отработана как пилотный проект в Доме эстонского языка, наши учителя это опробовали на себе. И у меня большая радость, что эта идея вылилась в такую образовательную программу.
Интерес к спецпроектам однозначно есть — мы видим, как заполняются места на поездки на месяц вперед. Разлетаются за день! Потом люди звонят, спрашивают, будут ли еще места. Наши консультанты всегда на передовой и все объясняют. Мы понимаем, что нужно делать еще больше и больше. И сейчас эта палитра в нашем календаре начнет насыщаться.
С этого года новшества: курс изучения эстонского языка на уровень В1 разделен на два больших курса и занимает почти год. Дом эстонского языка отменил обучение на В2 и С1. Что же делать тем, кто хочет пойти дальше В1?
Действительно, Дом эстонского язык не предлагает курсы выше В1. Это решение было принято на высоком уровне, потому что бюджет не становится больше, а желающих очень много. И мы должны найти золотую середину. Если мы говорим про интеграцию, мы как раз и занимается языковым обучением в сфере интеграции, мы не готовим к экзаменам. У нас есть некоторые программы, которые направлены на получение гражданства. Но Дом эстонского языка — это преодоление барьера. Чтобы как можно больше людей чувствовало себя частью эстонского общества, не боялись ничего. И для того, чтобы к этому прийти, достаточно уровня В1 — классическое языковое обучение мы довели до этого уровня. Но хорошая новость в том, что мы изменили объемы курса. Сейчас если ученик начинает с нулевой точки и доходит до окончания В1, он получает 500 академических часов — раньше было в два раза меньше. Вот с чем мы сталкиваемся: к нам приходят ученики, вроде бы все категории у них пройдены, но нет грамматики. Прямо целые темы из А1! Поэтому с нововведением наш слушатель получает полную очень хорошую сильную базу, достигает В1 и может двигаться дальше. Это можно делать и самостоятельно. Есть формат языкового клуба, есть специальные курсы на разные темы — для этого мы них и сделали, так как ищем баланс. В2 и С1 можно развивать на специальных курсах, через мероприятия, походы в музеи. Мы даем сильную базу. Чтобы не галопом по Европам. А все остальное — дело техники, опыта, самостоятельного изучения, желания. Нужно постоянно заниматься, найти форматы, которые тебе подходят, — то же радио или телевидение. Приучать себя слышать и слушать эстонский язык. Это очень важно. Без этого язык не развивается.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.