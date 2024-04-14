„В Нарве люди не понимают, где говорить по-эстонски“. Руководитель Дома эстонского языка - о наболевшем в интервью RusDelfi

Действительно, Дом эстонского язык не предлагает курсы выше В1. Это решение было принято на высоком уровне, потому что бюджет не становится больше, а желающих очень много. И мы должны найти золотую середину. Если мы говорим про интеграцию, мы как раз и занимается языковым обучением в сфере интеграции, мы не готовим к экзаменам. У нас есть некоторые программы, которые направлены на получение гражданства. Но Дом эстонского языка — это преодоление барьера. Чтобы как можно больше людей чувствовало себя частью эстонского общества, не боялись ничего. И для того, чтобы к этому прийти, достаточно уровня В1 — классическое языковое обучение мы довели до этого уровня. Но хорошая новость в том, что мы изменили объемы курса. Сейчас если ученик начинает с нулевой точки и доходит до окончания В1, он получает 500 академических часов — раньше было в два раза меньше. Вот с чем мы сталкиваемся: к нам приходят ученики, вроде бы все категории у них пройдены, но нет грамматики. Прямо целые темы из А1! Поэтому с нововведением наш слушатель получает полную очень хорошую сильную базу, достигает В1 и может двигаться дальше. Это можно делать и самостоятельно. Есть формат языкового клуба, есть специальные курсы на разные темы — для этого мы них и сделали, так как ищем баланс. В2 и С1 можно развивать на специальных курсах, через мероприятия, походы в музеи. Мы даем сильную базу. Чтобы не галопом по Европам. А все остальное — дело техники, опыта, самостоятельного изучения, желания. Нужно постоянно заниматься, найти форматы, которые тебе подходят, — то же радио или телевидение. Приучать себя слышать и слушать эстонский язык. Это очень важно. Без этого язык не развивается.