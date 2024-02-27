27.02.2024, 17:15
Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве объединяются
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Дома эстонского языка при Фонде интеграции в Нарве и Таллинне объединяются и продолжат работу как Дом эстонского языка.
«Это значит, что теперь у нас стала больше команда. Мы движемся в том же направлении, принимаем все те же вызовы, все также работаем над качеством, но при этом как одна единая сплоченная команда, которая находится в двух городах», — рассказала Радио 4 Анна Фарафонова.
Анна возглавила это учреждение, до этого момента руководила Нарвским домом эстонского языка.
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