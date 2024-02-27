Новости Эстонии
27.02.2024, 17:15

Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве объединяются

 
Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Andres Raudjalg

Дома эстонского языка при Фонде интеграции в Нарве и Таллинне объединяются и продолжат работу как Дом эстонского языка. 

«Это значит, что теперь у нас стала больше команда. Мы движемся в том же направлении, принимаем все те же вызовы, все также работаем над качеством, но при этом как одна единая сплоченная команда, которая находится в двух городах», — рассказала Радио 4 Анна Фарафонова.

Анна возглавила это учреждение, до этого момента руководила Нарвским домом эстонского языка.

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