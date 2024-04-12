В России назвали предложение Ляэнеметса „душевным нездоровьем“ и „театром абсурда“

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии „Известиям“ сказала следующее: „Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский — с террористами?“

В самом Московском патриархате заявление главы эстонского МВД сочли „театром абсурда“ и „возвращением в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм“.

„Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская православная церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно является законопослушной организацией“, — написал в телеграме глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

„Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения. Борьба с Русской Церковью и русской культурой — стало каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах“.

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал в четверг вечером в передаче „Esimene stuudio“ на телеканале ETV, что сделает Рийгикогу предложение признать Московский патриархат (другое название Русской православной церкви) террористической организацией, чтобы в конечном итоге запретить его деятельность в Эстонии, пишет Delfi.

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) по сути отвергла на этой неделе требование Ляэнеметса выйти из подчинения патриарха РПЦ Кирилла. Последний провозгласил войну в Украине для всех россиян „священной“.

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