Глава МВД Лаури Ляэнеметс: сделаю предложение признать Московский патриархат террористической организацией
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал в четверг вечером в передаче „Esimene stuudio“ на телеканале ETV, что сделает Рийгикогу предложение признать Московский патриархат (другое название Русской православной церкви) террористической организацией, чтобы в конечном итоге запретить его деятельность в Эстонии, пишет Delfi.
Эстонская православная церковь Московского партиархата (ЭПЦ МП) по сути отвергла на этой неделе требование Ляэнеметса выйти из подчинения патриарха РПЦ Кирилла. Последний провозгласил войну в Украине для всех россиян „священной“.
Представитель ЭПЦ МП заявил во вторник, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины, отмечает rus.err.
По словам Лаури Ляэнеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.
„Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны“, - сказал министр.
„Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире“, - подчеркнул политик.
„Если провести параллель с исламскими террористами, которые говорят, что ведут священную войну против Западного мира, против ценностей западного мира, то сегодня работающий в Москве патриарх и патриархат ничем не отличаются от исламских террористов“, - сказал он.
По словам министра, подчиненность Москве ЭПЦ МП, имеющей 100 000 прихожан, представляет угрозу безопасности Эстонии.
„Мы должны понимать, что если патриарх Кирилл является в Москве главой церкви, то что бы ни говорилось в приходах в Эстонии, это послание (Кирилла) очень мощное и сильное, и оно обязательно дойдет до людей, и это то, из чего исходят некоторые люди (и в Эстонии). /.../ У нас есть основания подозревать, что (из России) подготавливают (православную) общину к гораздо более крупным вещам, и это касается также Эстонии“, - сказал Ляэнеметс.
На сайте Московской патриархии 27 марта был опубликован так называемый наказ Всемирного русского народного собора – общественной организации под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, – в котором война в Украине называется "священной" и утверждается, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".
Формально документ не имеет отношения к РПЦ, однако в работе ВРНС принимает участие множество церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей. Как говорится в публикации, документ был одобрен в ходе соборного съезда, который состоялся 27 марта в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла. Документ назван "наказом, адресованным органам законодательной и исполнительной власти России". (источник - «Радио Свобода»)
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.