Глава МВД Лаури Ляэнеметс: сделаю предложение признать Московский патриархат террористической организацией

Эстонская православная церковь Московского партиархата (ЭПЦ МП) по сути отвергла на этой неделе требование Ляэнеметса выйти из подчинения патриарха РПЦ Кирилла. Последний провозгласил войну в Украине для всех россиян „священной“.

Представитель ЭПЦ МП заявил во вторник, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины, отмечает rus.err.

По словам Лаури Ляэнеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.

„Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны“, - сказал министр.

„Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире“, - подчеркнул политик.

„Если провести параллель с исламскими террористами, которые говорят, что ведут священную войну против Западного мира, против ценностей западного мира, то сегодня работающий в Москве патриарх и патриархат ничем не отличаются от исламских террористов“, - сказал он.

По словам министра, подчиненность Москве ЭПЦ МП, имеющей 100 000 прихожан, представляет угрозу безопасности Эстонии.