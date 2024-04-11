Схема давно известная, но работает: женщина при продаже вещи попалась на удочку мошенников

В конце марта женщина захотела продать на платформе Facebook Marketplace куртку. Для совершения сделки ей отправили фальшивую ссылку почтового предприятия DPD.

После того, как женщина пошла по ссылке, у ее запросили ввести свои данные и PIN-код Smart ID, что женщина и сделала.

Впоследствии она обнаружила, что с ее банковского счета на чужой банковский счет был сделан перевод в размере 399 евро.

Эпидемия мошенничества с использованием Facebook Marketplace началась более года назад. Тогда же жителей Эстонии предупредили об опасности попасться при купле-продаже вещей на удочку мошенников.

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