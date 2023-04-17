Жителей Эстонии предупреждают: Facebook Marketplace - это новое место, где можно лишиться денег

„В марте мы стали свидетелями различных финансовых махинаций: мошенники все чаще открывают для себя возможности среды Marketplace в Facebook, и многие жители Эстонии уже лишились из-за этого денег. Человек хочет купить какой-либо товар или услугу и платит наперед, но товара не получает. Либо получает, но, например, поддельные билеты вместо настоящих“, — говорится в ежемесячном обзоре сферы кибербезопасности от RIA. При этом ведомство отмечает сразу, что, к сожалению, такие дела часто остаются нераскрытыми, поскольку мошенник, как правило, удаляет все посты и аккаунт, а потом начинает заново по той же схеме.