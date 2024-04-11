Собака, которую искали почти неделю, нашлась. Владелец: было ощущение, что потеряли ребенка

В разговоре с RusDelfi владелец Катаны отмечает, что вернулась собака странно. «Чистенькая, но побитая. Все утро Катана отсыпалась, вот сейчас привезли ее к ветеринару. Она очень нервная: поднимаешь руку — сразу прячется. Очень сильно испугана, — рассказывает Сергей и отмечает, что физическое состояние собаки не самое лучшее. «Видно, что не ела все эти дни, скучала — Катана очень привязана была к жене». Врачи обещают долгий период восстановления. «Но состояние поправим! Главное что жива, здорова и с нами».

Сейчас Сергей внимательно осматривает территорию, чтобы собака не смогла убежать снова. «Мы сразу же пошли купили ошейник с gps. Гулять теперь будем только на поводке, даже во дворе. Не хочу больше такого и никому не пожелаю. Это все равно, что ребенка потерять. Жена очень тяжело переживала. Младший сын как будто знал, что собака вернется. Старшие дети плакали, — рассказывает владелец собаки и делится, что сейчас жена чувствует себя значительно лучше. — Но все равно морально истощена, как и собака. Будет восстановление».

На сложное эмоциональное состояние повлияли и комментаторы. «Нам писали: «сами виноваты, потеряли собаку», «у таких хозяев надо собак забирать». Жена и из-за этого очень сильно расстраивалась. Но все же очень многие помогли», — Сергей рассказывает, что немного выдохнут и напишут всем слова благодарности, ведь в поисках участвовали даже с молодые мамы с колясками. «Неравнодушные люди помогли даже вычислить того человека, который постоянно срывал объявления по поиску. Человек сказал: «Мне не нравится рожа вашей собаки». Все это сильно влияло на общее эмоциональное состояние».

Сергей уверяет: если вдруг у кого-то из знакомых, друзей или соседей потеряется собака, будет готов помогать в поисках. «Беда объединяет. Пока сам не столкнешься, не поймешь». Напоследок владелец питомца отмечает, что самый главный совет — обязательно следить за своими четвероногими.

Что делать, если пропала собака? Сообщить в полицию. Домашние животные являются имуществом. Если хозяин подозревает, что его животное могли украсть или найти и оставить себе, следует подать заявление в ближайшее отделение полиции.

Обратиться в приют по месту нахождения животного — именно туда отвозят всех найденных животных.

Разместить объявления в соцсетях, например, в специализированных группах по пропавшим или потерявшимся животным в Эстонии