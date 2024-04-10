Быстрее калькулятора: на выходных в Таллинне пройдет детская олимпиада по ментальной арифметике
13 апреля 2024 года состоится ежегодная Олимпиада Школы ментальной арифметики Soroboom, которая пройдет на площадке Tallinna Tondiraba huvikool.
Среди участников Олимпиады как самые юные участники 5-7 лет, так и старшие ребята 8-14 лет, которые проходят обучение в Таллинне и Нарве, а также выпускники Школы Soroboom.
”Тренировки в нашей школе основаны на японской методике развития детей с помощью образного устного счета, которая через поколения доказала свою эффективность для развития мозга и даже стала интеллектуальным видом спорта. В этом году у нас первый юбилей, уже пятый год мы проводим Олимпиаду для всех, кто занимается ментальной арифметикой в школе Soroboom в Эстонии. Несколько ребят принимают участие в Олимпиаде пятый раз и, из года в год, демонстрируют отличные результаты. В этом году звание Чемпиона будут более 160 участников!”, — поделилась руководитель Школы ментальной арифметики Soroboom Мария Андреева.
В ходе соревнований всем участникам предстоит пройти три основных этапа: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Победители будут объявлены как в отдельных возрастных номинациях, так и в категориях с различными уровнями владения методикой.
“В этом году у нас добавляется еще один этап- ФЛАШ, - рассказывает Мария.- Ребята будут решать примеры на больших скоростях, каждый следующий сложнее предыдущего.Победителем становится тот, кто решил все предложенные примеры верно. Этот этап будет очень захватывающим”.
Начало мероприятия 13 апреля в 11:00 по адресу Tallinn, Punane 69 (Tallinna Tondiraba huvikool).
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