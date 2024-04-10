Быстрее калькулятора: на выходных в Таллинне пройдет детская олимпиада по ментальной арифметике

Среди участников Олимпиады как самые юные участники 5-7 лет, так и старшие ребята 8-14 лет, которые проходят обучение в Таллинне и Нарве , а также выпускники Школы Soroboom.

”Тренировки в нашей школе основаны на японской методике развития детей с помощью образного устного счета, которая через поколения доказала свою эффективность для развития мозга и даже стала интеллектуальным видом спорта. В этом году у нас первый юбилей, уже пятый год мы проводим Олимпиаду для всех, кто занимается ментальной арифметикой в школе Soroboom в Эстонии. Несколько ребят принимают участие в Олимпиаде пятый раз и, из года в год, демонстрируют отличные результаты. В этом году звание Чемпиона будут более 160 участников!”, — поделилась руководитель Школы ментальной арифметики Soroboom Мария Андреева.

В ходе соревнований всем участникам предстоит пройти три основных этапа: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Победители будут объявлены как в отдельных возрастных номинациях, так и в категориях с различными уровнями владения методикой.

“В этом году у нас добавляется еще один этап- ФЛАШ, - рассказывает Мария.- Ребята будут решать примеры на больших скоростях, каждый следующий сложнее предыдущего.Победителем становится тот, кто решил все предложенные примеры верно. Этот этап будет очень захватывающим”.

Начало мероприятия 13 апреля в 11:00 по адресу Tallinn, Punane 69 (Tallinna Tondiraba huvikool).

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