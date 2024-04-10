В среду в Эстонии был установлен абсолютный температурный рекорд. Пали рекорды в Таллинне, Нарве и многих других местах

В среду самая высокая температура была зафиксирована на метеостанции Тарту-Тыравере, где термометр показал 25,6 градуса. Тем самым был установлен новый рекорд для Эстонии: ранее в истории метеонаблюдений 10 апреля столбик термометра никогда не поднимался выше 25 градусов.

Были установлены местные рекорды для 10 августа еще в 17 пунктах по всей Эстонии:

Абсолютный максимум для апреля был зафиксирован 24.04.2000 года в Кунда — 27,6°C.

В ближайшие дни такого тепла больше не будет. В Эстонии похолодает. Подробнее о погоде на предстоящую неделю читайте здесь.

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