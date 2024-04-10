В среду в Эстонии был установлен абсолютный температурный рекорд. Пали рекорды в Таллинне, Нарве и многих других местах
В среду, 10 апреля, 18 метеостанций по всей Эстонии зафиксировали рекордную температуру для этого дня.
В среду самая высокая температура была зафиксирована на метеостанции Тарту-Тыравере, где термометр показал 25,6 градуса. Тем самым был установлен новый рекорд для Эстонии: ранее в истории метеонаблюдений 10 апреля столбик термометра никогда не поднимался выше 25 градусов.
Были установлены местные рекорды для 10 августа еще в 17 пунктах по всей Эстонии:
Выру: +25,5 °, Валга: +25,0°, Нарва: +24,5°, Йыгева: +24,4°, Кунда: +24,3°, Тийрикоя: +24,2°, Тоома: +24,2°, Вильянди: +23,1°, Йыхви: +22,6°, Вяйке-Маарья: +22,6°, Тюри: +22,3°, Таллинн-Харку: +20,5°, Куузику: +20,2°, Пакри: +17,7°, Ляэне-Нигула: +17,4°, Пярну: +16,4°, Ристна: +11,8°.
Абсолютный максимум для апреля был зафиксирован 24.04.2000 года в Кунда — 27,6°C.
В ближайшие дни такого тепла больше не будет. В Эстонии похолодает. Подробнее о погоде на предстоящую неделю читайте здесь.
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