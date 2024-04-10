ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Согрелись и хватит? Возвращаются мокрый снег и дожди

В четверг мы будем находится в зоне действия периферии находящейся южнее мощной области низкого давления. Ожидается сильный ветер юго-западного и западного направлений силой 16, на побережье 20 м/с. Влажные воздушные массы вместе с дождевой облачностью придут во второй половине дня на острова, а к вечеру распространятся по всей стране. Температура воздуха 7–12°.