Новости Эстонии
10.04.2024, 19:20

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Согрелись и хватит? Возвращаются мокрый снег и дожди

 
Тайми Пальяк, синоптик
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

В ближайшее время погода вновь вернется к своим средним значениям для середины апреля. До конца недели погоду в Эстонии будут определять умеренно теплые и влажные воздушные массы, пишет Maaleht.

В четверг мы будем находится в зоне действия периферии находящейся южнее мощной области низкого давления. Ожидается сильный ветер юго-западного и западного направлений силой 16, на побережье 20 м/с. Влажные воздушные массы вместе с дождевой облачностью придут во второй половине дня на острова, а к вечеру распространятся по всей стране. Температура воздуха 7–12°.

Ночью, в первые часы пятницы сохранится дождливая и ветреная погода. Затем осадки поредеют и ветер постепенно стихнет. Днем по Эстонии пройдет гребень высокого давления, поэтому погода ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью 3–8°, днем 10–15°.

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