10.04.2024, 19:20
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Согрелись и хватит? Возвращаются мокрый снег и дожди
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
В ближайшее время погода вновь вернется к своим средним значениям для середины апреля. До конца недели погоду в Эстонии будут определять умеренно теплые и влажные воздушные массы, пишет Maaleht.
В четверг мы будем находится в зоне действия периферии находящейся южнее мощной области низкого давления. Ожидается сильный ветер юго-западного и западного направлений силой 16, на побережье 20 м/с. Влажные воздушные массы вместе с дождевой облачностью придут во второй половине дня на острова, а к вечеру распространятся по всей стране. Температура воздуха 7–12°.