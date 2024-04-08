Как прошли „скользкие“ выходные в Эстонии?

В пятницу, 5 апреля, когда в Таллинне начался настоящий снегопад, произошло несколько ДТП. На перекрестке улиц Ристику и Палдиски мнт 27-летняя женщина, управлявшая электросамокатом, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и получила удар от троллейбуса, водителем которого был 60-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло в Таллинне на улицу Кадака, где 30-летний водитель велосипеда наехал на пешехода. 62-летнюю женщину доставили в больницу. В этот же день в Харьюмаа на Тартуском шоссе произошло ДТП, где 35-летний водитель автомобиля Dodge Avenger столкнулся с неизвестным автомобилем, двигавшемся в том же направлении. В результате столкновения Dodge вылетел с дороги. Водитель второго автомобиля скрылся с места происшествия. Пострадавший водитель Dodge был доставлен в больницу, точные обстоятельства случившегося выясняются.

В субботу, 6 апреля, произошло ДТП в Рапла, где управлявшая электросамокатом 26-летняя женщина потеряла управление и упала. Женщину доставили в больницу для обследования. В этот же день в Харьюмаа у порта Мууга произошло ДТП. Из-за скользкой дороги 56-летний водитель автомобиля Ford Econoline E150 Cargo Van потерял управление, машина перевернулась. 51-летнюю пассажирку доставили в больницу.

В воскресенье произошло ДТП в Ида-Вирумаа, где 59-летний водитель Mitsubishi Pajero въехал в припаркованный автомобиль Subaru XV и пешехода, 45-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу для осмотра.

Учитывая нестабильную и переменчивую погоду, полиция напоминает, что шипованную резину по закону можно использовать до 30 апреля. Надзор за соблюдением этого требования полиция начнет всерьез осуществлять с 1 мая.

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