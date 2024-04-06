Снегопад в Эстонии: „поменял на летнюю резину и решил вызвать такси, а таксист сам приезжает на летней!“

„За окном снег через день, и температуры минусовые. Какая летняя резина?“

В популярной группе для водителей Ez-дуны! с начала снегопада вывешивают фотографии заснеженных дорог с подписями: „Когда только вчера поменял резину“.

Пользователи тут же стали шутить. „На прошлых выходных мне было лень менять резину. Я горжусь своей ленью. Поддержите мою лень!“, „то чувство, когда поменял на летнюю резину и решил вызвать такси, а таксист сам приезжает на летней резине“, „такое ощущение, что только вчера в Эстонию жить переехали!“, „скорость поменьше, дистанцию побольше“.

Но все же многие комментаторы осудили тех, кто успел „переобуться“.

„Удивляют такие люди. Рискуют не только своей жизнью, но и жизнью других людей“. „А изначально посмотреть прогноз погоды не судьба? Моей дочери 23, у нее шипованная резина, но она, посмотрев погоду на неделю вперед, сказала: Нет, рано еще резину менять. Так что придется вам на транспорте поездить!“ „Как-то тепло было один день за последние две недели. За окном снег через день, и температуры минусовые. Какая летняя резина?“

Использование шипованных шин возможно до 30 апреля

Напомним, что согласно Закону о дорожном движении срок обязательного использования зимних шин закончился, но при этом в ночные и утренние часы по-прежнему стоит минусовая температура, поэтому рекомендуется учитывать свои потребности в вождении и следить за прогнозом погоды перед заменой шин.

„Хотя дневные температуры могут быть положительными, а основные дороги свободны от снега, риск пробуксовки сохраняется из-за отрицательных температур ночью. Тем, кому приходится ездить каждый день и в любую погоду, не следует торопиться с заменой шин“, - сказал Виллу Ване, эксперт по дорожному движению Транспортного департамента.