Новости Эстонии
01.04.2024, 15:45

ВИДЕО | Отставка Кылварта, новые правила в аэропорту, мужчина со шприцем в Maxima - обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые новости за прошедшую неделю в стране и мире. Смотрите видео!

Все новости, связанные с Михаилом Кылвартом.

Стало известно, что делал мужчина со шприцем в магазине Maxima в Ласнамяэ.

В Таллиннском аэропорту больше не нужно вытаскивать из сумки жидкости и технику.

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