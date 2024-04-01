01.04.2024, 15:45
ВИДЕО | Отставка Кылварта, новые правила в аэропорту, мужчина со шприцем в Maxima - обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые новости за прошедшую неделю в стране и мире. Смотрите видео!
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