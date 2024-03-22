Стало известно, что делал мужчина со шприцем в магазине Maxima в Ласнамяэ

„Экспертиза подтвердила, что в бутылке была только вода, без примесей. Также по записи видеокамеры видно, что мужчина не вводит что-то в бутылку, а наоборот, набирает воду шприцем“, – комментирует руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

Личность мужчины установлена, с ним побеседовали представители полиции. Он также подтвердил, что не вводил никакие вещества в бутылку. „У нас нет оснований подозревать, что он когда-то до этого случая так же портил товары в магазине. Никакой опасности для покупателей нет“, – уверяет Тоатер.

В отношении мужчины начато производство по делу о проступке, ему грозит штраф в размере до 1200 евро.

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