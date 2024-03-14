В магазине Maxima в Ласнамяэ мужчина впрыснул некую жидкость в бутылку с водой

12 марта в магазине Maxima, расположенном по адресу Вирби,12, камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина с помощью шприца вливает жидкость в бутылку с водой.

Руководитель отдела безопасности и рисков торговой сети Maxima Меэлис Пеэт призвал к спокойствию. „Не волнуйтесь, благодаря видеозаписям с камер наблюдения продукт был обнаружен и удален из магазина. На видеозаписях также видно, что больше никаких правонарушений в магазине мужчина не совершал“, – сообщил Пеэт.

Вся информация передана в полицию, личность мужчины установлена.

Новость будет дополнена.

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