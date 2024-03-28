ФОТО | Члены Isamaa собрались на обсуждение коалиционных переговоров в Таллинне

Другие стороны уже разработали свои первоначальные планы переговоров и сформировали делегации, теперь настала очередь Isamaa.

Руководство таллиннского отделения партии собралось в 13:00 в их офисе. На обсуждение вынесено, кто будет представлять их на переговорах и каковы их требования.

Например, проговорено, что они считают, что российские граждане не должны голосовать на местных выборах. Также поднимался вопрос об автомобильном налоге.

Премьер-министр Кайя Каллас (Партия реформ) считает это популизмом. „Местное самоуправление не может изменить конституцию или, например, ввести налог на автомобили. Следовательно, оно не может подчиниться таким ультиматумам на коалиционных переговорах, это просто политическая игра. Они просто хотят сыграть по-крупному“, - заявила она сегодня на правительственной пресс-конференции.

Читайте подробнее о решениях правительства здесь

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.