ВИДЕО | Кая Каллас и другие министры рассказали о новых решениях

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Кая Каллас напомнила, что в понедельник была годовщина мартовской депортации. „Важно говорить об этом, в том числе за пределами Эстонии. То же самое происходит сейчас в Украине. Мы должны постоянно напоминать о том, что такое нельзя повторять“, — сказала Каллас. Завтра — 25 лет с момента вступления Эстонии в НАТО. Мы никогда не будем одни, отметила премьер и добавила, что сейчас нас на мировой арене слушают и понимают.

В качестве еще одного положительного момента она отметила, что, согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, в следующем году нас ожидает экономический рост, инфляция замедлится. На этой неделе президент утвердил в должности нового министра юстиции, который примет присягу в Рийгикогу на следующей неделе.

На заседании правительства утвердили 16 решений. Например, законопроект о постепенном выводе из оборота монет номиналом в 1 и 2 цента. Более подробно читайте ЗДЕСЬ. Были утверждены изменения в законе о дорожном страховании, по которым теперь надо будет страховать также более быстрые и тяжелые электросамокаты. Будут внесены изменения и в закон об оказании медицинских услуг, чтобы семейные врачи могли заниматься пациентами, не входящими в их списки. Это необходимо для экстренных случаев.

Министр Кристина Каллас сообщила, что посетила школу Тонди для детей с особыми потребностями. 31 марта истекает срок подачи ходатайств об исключении при переходе на эстонский язык обучения. Сейчас идет дискуссия о том, могут ли дети, учащиеся по облегченной программе (lihtsustatud kava), обучаться на эстонском языке. Министр отметила, что в эстонской школе Тонди уже учатся некоторые ученики, для которых эстонский язык не является родным, и они хорошо справляются. По ее словам, скорее, вопрос в страхах родителей и недостатке профессионального консультирования. Поступившие сейчас ходатайства планируется рассмотреть в течение апреля.