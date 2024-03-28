ВИДЕО | Кая Каллас и другие министры рассказали о новых решениях(40)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр образования и науки Кристина Каллас.
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Кая Каллас напомнила, что в понедельник была годовщина мартовской депортации. „Важно говорить об этом, в том числе за пределами Эстонии. То же самое происходит сейчас в Украине. Мы должны постоянно напоминать о том, что такое нельзя повторять“, — сказала Каллас. Завтра — 25 лет с момента вступления Эстонии в НАТО. Мы никогда не будем одни, отметила премьер и добавила, что сейчас нас на мировой арене слушают и понимают.
В качестве еще одного положительного момента она отметила, что, согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, в следующем году нас ожидает экономический рост, инфляция замедлится. На этой неделе президент утвердил в должности нового министра юстиции, который примет присягу в Рийгикогу на следующей неделе.
На заседании правительства утвердили 16 решений. Например, законопроект о постепенном выводе из оборота монет номиналом в 1 и 2 цента. Более подробно читайте ЗДЕСЬ. Были утверждены изменения в законе о дорожном страховании, по которым теперь надо будет страховать также более быстрые и тяжелые электросамокаты. Будут внесены изменения и в закон об оказании медицинских услуг, чтобы семейные врачи могли заниматься пациентами, не входящими в их списки. Это необходимо для экстренных случаев.
Министр Кристина Каллас сообщила, что посетила школу Тонди для детей с особыми потребностями. 31 марта истекает срок подачи ходатайств об исключении при переходе на эстонский язык обучения. Сейчас идет дискуссия о том, могут ли дети, учащиеся по облегченной программе (lihtsustatud kava), обучаться на эстонском языке. Министр отметила, что в эстонской школе Тонди уже учатся некоторые ученики, для которых эстонский язык не является родным, и они хорошо справляются. По ее словам, скорее, вопрос в страхах родителей и недостатке профессионального консультирования. Поступившие сейчас ходатайства планируется рассмотреть в течение апреля.
Ляэнеметс в свою очередь сообщил, что правительство одобрило позиции по одному из постановлений Евросоюза, касающемуся контрабанды и действий против нее. Иными словами, страны ЕС обсудят меры по предотвращению торговли людьми и контрабанды мигрантов. Около 90% прибывающих незаконно в ЕС делают это через посредников, которые в год зарабатывают на этом 4,7-6 млрд евро. Это приносит проблемы не только европейским странам, но и самим мигрантам, которые при транспортировке могут даже умереть.