ВИДЕООПРОС | Жители Таллинна: Кылварт все время при деле был. Отвечал за свои дела

О том, что Михаила Кылвара отправили в отставку, участвующая в опросе женщина узнала от журналистов RusDelfi: „Мне вообще он нравится. И в школы он приходил. Очень жаль“.

„Очень жаль. Мне кажется, центристы для города, для русскоязычного населения, делали очень много. Теперь город будет просто растерзан. И обидно, что соцдемы, которые достаточно долго были в правлении города, подвели центристов“, — рассказала женщина.

„Плохо, конечно. Вообще-то я всегда за него был. Кылварт все время при деле был. Отвечал за свои дела. Все, что делалось, мне нравилось“, — прокомментировал участвующий в опросе мужчина.

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Напомним, что сегодня, 26 марта, в 8 утра состоялось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, где 41 голосом „за“ (из 43 присутствующих) был вынесен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту.