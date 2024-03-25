ВИДЕО | Подписывая назначение нового министра юстиции, президент спросил у Каи Каллас, когда будет следующее заявление

После того, как глава государства пожелал Каллас и Тимпсону удачной работы, Алар Карис обратился к премьер-министру с вопросом: „А следующая бумага будет когда? Или еще не видать?“ Кая Каллас ответила, что сейчас это еще неизвестно.

Так как Рийгикогу на этой неделе отдыхает, то к присяге новый министр будет приведен 1 апреля и с этого дня приступит к работе.

После назначения на должность свежеиспеченный министр сообщил журналистам, что поначалу он в столице снимать квартиру не будет. Дело в том, что под Таллинном живет его брат, и пока что он разместится у него. „На первых порах я не намерен тратить государственные деньги на аренду квартиры“, — сказал он.

Как рассказал Тимпсон, в ходе сегодняшней беседы с президентом основной темой было происходящее в прокуратуре. По словам Тимпсона, он лично поговорит с генпрокурором после надзорного производства, которое инициировал в Госпрокуратуре бывший министр юстиции.

„Я сам по натуре человек, настроенный на компромисс, и не хотел бы ни с кем ссориться, но если потребуется, то можем и поругаться. Я уже договорился с генпрокурором, что мы встретимся и честно поговорим о том, что, по его мнению, вызывает озабоченность, а что — по мнению министерства. И тогда посмотрим, что будет дальше“, — сказал новый министр юстиции.

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