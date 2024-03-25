ФОТО | Алар Карис назначил Мадиса Тимпсона новым министром юстиции

„Для меня большая честь, что премьер-министр Кая Каллас сделала мне такое предложение. Я благодарю ее и руководство Партии реформ за это доверие. Должность министра – это большой вызов, но я готов его принять. Я понимаю, что времени, чтобы освоиться в новой должности, будет мало, а в сфере правосудия существует достаточно проблем, которые необходимо решить“, - заявил Мадис Тимпсон.

Сегодня утром президент встретился с Каей Каллас, которая представила ему предложение об отзыве с должности Калле Лаанета и представила кандидатуру нового министра юстиции. Президент предложение удовлетворил.

Мадис Тимпсон окончил Тартуский университет в 2001 году и имеет степень магистра права. Работал как в частном бизнесе, так и в государственном секторе. В том числе, в качестве советника министра юстиции он помог разработать Закон о государственной службе, принятый в 2012 году, и подготовил административную реформу в команде министра государственного управления. Дважды, на местных выборах 2017 и 2021 годов, он избирался мэром Вильянди.

„Благодаря своему образованию и опыту Мадис является сильным кандидатом на пост министра юстиции“, - заявила премьер-министр Кая Каллас.

Министр юстиции Калле Лаанет, до сих пор занимавший этот пост, объявил о своей отставке. Поводом стала опубликованная в „Эстонском Экспрессе“ статья, в которой говорилось, что Лаанет на деньги министерства снимал квартиру у пасынка. Центральная криминальная полиция также возбудила дело о правонарушении.

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