ЧП и криминал
25.03.2024, 12:50

ФОТО | Мартин Репинский признал в суде один из эпизодов обвинения

 (4)
Aleksander Pihlak
aleksander.pihlak@delfi.ee
Мартин Репинский
Мартин Репинский
ФОТО: Ilmar Saabas

Бывший политик Мартин Репинский, работавший в прошлом депутатом Рийгикогу от Центристской партии и министром сельской жизни, предстал сегодня перед судом по уголовному делу, в рамках которого он обвиняется в мошенничестве, присвоении и злоупротреблении доверием.

Обвинение Мартина Репинского в мошенничестве состоит в том, что он, будучи членом Рийгикогу, подал заявление на возмещение арендной платы за проживание, при этом фактически он не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Таким образом, с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб на сумму 12 119 евро, говорится в обвинительном заключении.

Обвинение в присвоении касается использования топливной карты от Рийгикогу. В период с ноября 2021 года по апрель 2022 года по топливной карте от Рийгикогу Репинский купил сам и позволял другим покупать дизельное топливо, в общей сложности было приобретено 459 литров. При этом это никак не было связано с работой члена Рийгикогу.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии