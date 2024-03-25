ФОТО | Мартин Репинский признал в суде один из эпизодов обвинения

Обвинение Мартина Репинского в мошенничестве состоит в том, что он, будучи членом Рийгикогу, подал заявление на возмещение арендной платы за проживание, при этом фактически он не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Таким образом, с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб на сумму 12 119 евро, говорится в обвинительном заключении.