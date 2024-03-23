Умер Прийт Халлер, бывший топ-руководитель, умело общавшийся с россиянами

Смерть Халлера подтверждает и политик Аннели Аккерманн, которая была близка ему как в частной жизни, так и в бизнесе.

„Да, это правда. Для меня он был любовью всей моей жизни и мужчиной моей мечты. Я прожила с ним восемь лет. Я не хочу больше ничего говорить, да и внимание общественности ему тоже не нравилось“, - подтвердила Аккерманн, которая плакала во время комментария. „Он умер от болезни дома, в мирном окружении своей семьи“.

Халлер оставил после себя компанию Nord Systems с весьма приличными финансовыми результатами, основной деятельностью которой являются консалтинговые услуги. Правда, в 2022 году прямой экономической деятельности там не велось.

Однако у компании завидный баланс. По состоянию на последний день 2022 года оборотные активы составляли чуть более миллиона евро, основные средства также составляли чуть более миллиона. Год закончился с оборотом в 3 150 евро и чистой прибылью в 1 570 000 евро. Годом ранее предприятие имело убыток в 1,3 миллиона долларов. Эта компания имеет акции в нескольких других фирмах. В 2022 году Халлер не выплатил себе дивиденты. Нераспределенная прибыль осталась в размере 1,6 миллиона евро.

Eesti Päevaleht в последний раз подробно писала о Халлере в связи с „Архивом Пандоры“, серией публикаций, которые раскрыли его давно хранимую тайну. Подробнее читайте здесь.

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