Сана Безменова
Сана Безменова
ФОТО: Личный архив
Новости Эстонии
20.03.2024, 07:25

Координатор exit poll на „выборах президента РФ“ в Таллинне: статистику Путину „испортили“ уехавшие от войны

 

Согласно информации ЦИК, на избирательном участке „ЭстонияПутин получил 75,22% процента голосов во время „выборов президента“ из примерно 2500 проголосовавших. В этот день возле Посольства РФ в Таллинне работала и команда, проводившая exit poll — процедуру опроса граждан на выходе с избирательного участка. Соглашались ли граждане России делиться, за кого проголосовали, были ли провокации и повлияли на результат антивоенно настроенные люди, переехавшие в Эстонию в последние пару лет. Подробности — в материале RusDelfi.

О том, чтобы провести exit poll, политический активист, одна из организаторов пикетов возле посольства РФ в Эстонии, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова решила с еще одним резидентом Reforum в январе.

"Мы тогда точно знали, что будет митинг в полдень против Путина. Я говорю: «Слушай, а давай еще встанем на выходе и послушаем людей, проведем exit poll. Потому что у меня есть ощущение, что голоса в Эстонии тоже «рисуют». В России-то рисуют совершенно бессовестным образом. Может консульство тоже в этом участвует? Поскольку мы об этом не знали, а вот проверить страстно хотелось. Собственно говоря, это была главная мотивация. Вторая мотивация у меня случилась чуть позже, я тогда стала всем рассказывать, что я хочу организовать exit poll, мне стали говорить: «Да мы все знаем! Мы знаем, кто голосует за Путина, кто все эти люди. Мы все про них знаем!». Я подумала и сказала: «Вы знаете, я тоже хочу. Хочу поучаствовать в этом празднике знания».

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии