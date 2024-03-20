Координатор exit poll на „выборах президента РФ“ в Таллинне: статистику Путину „испортили“ уехавшие от войны

"Мы тогда точно знали, что будет митинг в полдень против Путина. Я говорю: «Слушай, а давай еще встанем на выходе и послушаем людей, проведем exit poll. Потому что у меня есть ощущение, что голоса в Эстонии тоже «рисуют». В России-то рисуют совершенно бессовестным образом. Может консульство тоже в этом участвует? Поскольку мы об этом не знали, а вот проверить страстно хотелось. Собственно говоря, это была главная мотивация. Вторая мотивация у меня случилась чуть позже, я тогда стала всем рассказывать, что я хочу организовать exit poll, мне стали говорить: «Да мы все знаем! Мы знаем, кто голосует за Путина, кто все эти люди. Мы все про них знаем!». Я подумала и сказала: «Вы знаете, я тоже хочу. Хочу поучаствовать в этом празднике знания».