Координатор exit poll на „выборах президента РФ“ в Таллинне: статистику Путину „испортили“ уехавшие от войны

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Согласно информации ЦИК, на избирательном участке „Эстония“ Путин получил 75,22% процента голосов во время „выборов президента“ из примерно 2500 проголосовавших. В этот день возле Посольства РФ в Таллинне работала и команда, проводившая exit poll — процедуру опроса граждан на выходе с избирательного участка. Соглашались ли граждане России делиться, за кого проголосовали, были ли провокации и повлияли на результат антивоенно настроенные люди, переехавшие в Эстонию в последние пару лет. Подробности — в материале RusDelfi.