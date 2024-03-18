Путин получил 75% голосов в Эстонии, но проиграл Даванкову в нескольких местах за рубежом

Согласно данным ЦИК (Центральная Избирательная Комиссия - прим.ред), в Эстонии число включенных в список избирателей составило 2438 человек. Из них за Владимира Путина проголосовало 1833 человек, что составляет 75,22% от всех отданных голосов. Вторым по популярности стал кандидат Владислав Даванков. Он набрал 311 голосов, что составляет 12,76%.

В крупных европейских городах Владислав Даванков обошел Владимира Путина по числу голосов, цифры приводит „Агентство“.

Города, где лидирует Даванков:

Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)

Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)

Гаага: Даванков (56,88%), Путин (15,22%)

Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)

Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)

Ереван: Даванков (49,85%), Путин (32,87%)

Где побеждает Путин:

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%)

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%)

Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%)

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%)

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%)

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%)

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, результаты официально подведут 21 марта.



17 марта - единственный день, когда живущие в Эстонии граждане РФ имели возможность „проголосовать“ на „выборах президента РФ“. В российском посольстве на ул. Пикк можно было поставить галочку за одного из трех одобренных властью соперников Путина или за человека, который переписал конституцию РФ и начал войну в Украине.

По состоянию на 15 февраля в Эстонии проживало 83 507 граждан Российской Федерации, имеющих действительный вид на жительство или право на проживание. Большинство граждан России проживают в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

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