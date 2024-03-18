«Потратила 300 евро! Хватала всё!»: как прошла самая большая скидочная кампания в истории сети Maxima

«Коля, ну зачем нам новая кастрюля?»

Пятница 10 утра. Обычно в такое время паковка возле магазина Maxima на Смуули пуста, но в этот день свободных мест почти не оказалось. Как и тележек. Некоторые растерянные покупатели с недоумением оглядывались, пока не замечали пестрившие по всему магазину ярко-красные плакаты с информацией. Старт самой, по мнению руководства торговой сети, масштабной скидочной акции в истории Maxima.

Все три дня, с 15 по 17 марта, по выгодной цене можно было приобрести бытовую химию и посуду, косметические товары, кухонные принадлежности, игрушки, постельное белье. Под акцию попали также и корма и аксессуары для домашних животных.

Почти доверху тележка одной покупательницы была наполнена туалетной бумагой. Женщина признается: семья у них большая, четверо детей, и именно этот вид продукции расходуется больше всего. «Как и вся бытовая химия», — не отвлекаясь от выбора порошка для стирки, рассказывает жительница Таллинна. Смело берет с полки сразу пять упаковок капсул для стиральной машины и быстро перемещается к стенду с ополаскивателями для белья.

В правилах акции было указано, что для получения скидки необходимо приобрести