Maxima анонсировала самую большую скидочную кампанию в истории

Все несъедобные товары будут продаваться со скидкой в 50 процентов. Если обычно в еженедельных скидках Maxima участвует 2000 товаров, то сейчас около 10 000.

По хорошей цене можно приобрести, например, корма и аксессуары для домашних животных, посуду, косметические товары, кухонные принадлежности, игрушки, бытовую химию, постельное белье и т.д.

В правилах акции указано, что для получения скидки необходимо приобрести по карте Maxima Aitäh как минимум два товара. Следует также отметить, что скидка распространяется на товары с пометкой lõpumüük („распродажа“) и товары по обычной цене, а не на товары со скидкой. Товары по обычной цене в Maxima отмечены желтой этикеткой.

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