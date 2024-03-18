В Эстонии президентские выборы в РФ для полиции прошли без происшествий

Патрули полиции были рядом со зданием посольства и на прилегающих улицах, чтобы обеспечить безопасность людей и вмешаться, если возникла бы такая необходимость в случае нарушений общественного порядка, прокомментировал оперативный руководитель Пыхьяской префекутры Таави Кирсс. Также на улицах была диалоговая полиция, представители которой беседовали с людьми.

„Мы напоминали людям заранее о том, что в общественном пространстве запрещены призывы к ненависти и насилию. Точно также запрещено использование символики, поддерживающей агрессию, и оправдание агрессии любым другим способом. Полиция обращала внимание в том числе и на нарушения закона о дорожном движении, поскольку в Старом городе на нескольких улицах, в том числе возле здания посольства РФ, запрещен проезд на автомобилях, - отметил Таави Кирсс.