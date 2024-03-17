„Война - есть война“ VS „Путин *****“. Сторонники и противники Путина в Таллинне приняли участие в „выборах“

Илья и Сергей пришли к посольству в рамках мирной акции „Полдень против Путина“, цель которой - прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта и проголосовать против действующего президента или испортить бюллетень.

Пожилая женщина Евгения не скрывает, что пришла отдать свой голос за Владимира Путина. „Я уважаю его ум и как он руководит. Вы же видите, какие руководители... В Америке какой придурок, извините за выражение. Прости меня господи! А он (Путин - прим.) никогда ничего не скажет ненужного“, - говорит Евгения.