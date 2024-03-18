Почему раньше всего было в избытке, а сейчас не хватает? Как Кая Каллас ответила на острые вопросы о бюджете страны

Многие годы Партия реформ выступала за минимальное вмешательство государства в экономические процессы и низкие налоги. Ваше правительство так повысило налоги, что у налогоплательщиков слезы на глава наворачиваются! Разве мы хотели иметь такую Партию реформ?

(Торжествующе.) По налоговой нагрузке мы по прежнему занимаем в Евросоюзе пятое место с конца. Даже после всех решений относительно налогов она составляет 34%. При этом необходимо повышать зарплату учителям, ремонтировать дороги, больше вкладывать в сферу здравоохранения, государственную оборону. Один дополнительный процентный пункт в оборону это — 400 миллионов евро. Эти деньги не возьмутся ниоткуда, заграничный дядюшка их тоже не даст. Это деньги налогоплательщиков.

Вы дважды возглавляли правительство. Почему раньше всего было в избытке, а сейчас не хватает?

Да не было в избытке! В 2021 году мы получила в наследство бюджет, в котором зияла огромная дыра. Перед всеми была поставлена задача сократить расходы на 4%. И началось: [военный] оркестр распускать нельзя, этого не смей, того нельзя. Нам удалось существенно улучшить бюджетную позицию. После коронакризиса начался энергетический кризис, пришлось выплачивать дотации. Затем началась война, и увеличились расходы на оборону. Разразился экономический кризис. Мы переходили из кризиса в кризис, не имея денежного буфера. В 2008 году у нас были резервы денежных средств, чтобы пережить кризис, сейчас их нет.

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