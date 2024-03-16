Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о намерении лишить граждан России и Беларуси избирательного права

Вилья Кислер спросила у Каи Каллас о том, как обстоят дела с намерением лишить граждан России и Беларуси избирательного права.

„В коалиции наблюдаются разногласия, - уточнила журналистка. - Министерство юстиции сообщило, что можно приостановить избирательное право, не внося изменения в Конституцию. С этим не согласны президент и канцлер права. Договоренности в коалиции нет. Вы готовы пойти на то, чтобы изменить Основной закон?“

Однако четкого ответа „да“ или „нет“ премьер не дала.

„У нас исключительное положение, - начала Каллас. - На последних выборах президента России, в которых участвовали российские граждане, 94% поддержали Путина. Голоса, отданные на местных выборах, влияют, например, на состав коллегии выборщиков. Так что этот вопрос влияет на общество“.



Далее она отметила, что приятно осознавать, что результаты мониторинга интеграции свидетельствуют о том, что жители страны, говорящие по-русски и по-эстонски, ощущают свою принадлежность к государству. „Мы — единая Эстония. Российские граждане могли бы сдать экзамен и стать гражданами Эстонии. Доля людей, не владеющих эстонским языком, снизилась с 20% до 4%“, - подытожила Кая Каллас.

Смотрите и читайте полностью материал „БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: я не в восторге от возможности стать еврокомиссаром"

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