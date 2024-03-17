Кая Каллас рассказала, чего лишилась из-за должности премьер-министра

„Я лишилась свободного времени, например, времени для занятий спортом. Когда мне доводится выступать в школах, я часто говорю ученикам, что должность премьер-министра позволяет стать умнее. Самые светлые головы государства составляют для премьер-министра докладные записки, благодаря которым вы имеете возможность получить целостное представление о том, как действует государство, узнать о других странах. Читая все эти документы, становишься умнее“, - призналась Кая Каллас в интеврью журналисту Eesti Päevaleht.

Кроме того, премьер-министр подтвердила правдивость мнения о том, что топ-политики стареют быстрее.

„Да. Как-то я обратила внимание на то, что ошибаюсь с определением времени. Например, говорю, что это было две недели назад, а на самом деле на прошлой неделе. Сама удивляюсь. Из разговоров с другими премьер-министрами поняла, что это примерное то же самое, как судить о годах собаки по человеческим меркам. Годы премьер-министра кажутся длиннее из-за того, что один день вмещает очень много. Друзья мне говорили о том, что моя нынешняя должность не лучшим образом отражается на мне“, - сказала политик.

Премьер-министр также без энтузиазма относится к возможности претендовать на должность еврокомиссара.

„Я не в восторге от этой должности. Безусловно, она имеет свои плюсы и минусы. В мире немало интересного, чем можно было бы заниматься. В настоящий момент у меня нет такого плана“, - говорит Каллас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.