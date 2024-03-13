РФ подгонит к эстонской границе автобусы для голосования. МВД ЭР: „Все, кто проголосуют, примут участие в спектакле“

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель сказал Delfi, что в Ида-Вирумаа проживает около 35 000 граждан России и при пересечении границы нужно быть готовым к задержкам. Полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу. Любое использование символов, поддерживающих агрессию, запрещено.

„Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на „выборах“. Это не свободные выборы, их победитель давно известен. Вы никак не можете повлиять на это своим голосом. При пересечении границы существует риск, что российская пограничная служба, входящая в состав ФСБ, может долго допрашивать пересекающих границу и, например, проверять электронные устройства, которые те имеют при себе“.

„Напоминаем, что если кто-то разрешит ФСБ подключить свой смартфон к их устройствам, ему следует немедленно выбросить телефон и на новом устройстве сменить все пароли. В случае, если российские пограничники зададут пересекающим границу вопросы, которые покажутся подозрительными, об этом обязательно следует проинформировать эстонских пограничников и Департамент полиции безопасности“, - подчеркнул Пургель.

МВД: каждый, кто голосует, участвует в обмане

Вице-канцлер по вопросам внутренней безопасности Министерства внутренних дел Йоосеп Каасик сказал, что, поскольку в Эстонии 17 марта для голосования будет открыт только один избирательный участок (в Таллинне), то проживающие в Ида-Вирумаа граждане РФ, скорее всего, предпочтут проголосовать по ту сторону границы.

По словам Каасика, сложно сказать, сколько людей, несмотря на российскую военную пропаганду и скрытую мобилизацию, отправятся через границу голосовать, но пограничный контроль ждет всех. Он также отметил, что Эстония увидит каждого, кто пересекает границу в обоих направлениях, как и в любой другой день.