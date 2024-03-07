Российская избирательная комиссия объявила, что подгонит к эстонской границе автобусы для голосования

По данным Центральной избирательной комиссии России, ежедневно через пограничный переход Нарва-Ивангород из Эстонии в Россию проходит 3-5 тысяч человек, большинство из которых - российские граждане, постоянно проживающие в Эстонии.

„У них будет возможность проголосовать с 15 по 17 марта на специально созданном избирательном участке“, - говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

В Псковской области граждане России, проживающие в ближнем зарубежье, могут проголосовать на пяти избирательных участках, сообщает Центральная избирательная комиссия. Они расположены в Печерском, Зебежском и Пыталовском районах.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что на избирательных участках на границе будут стоять „автобусы с логотипами и символикой президентской кампании“. По словам Сопова, в автобусах будут установлены урны для голосования и видеонаблюдение. Поставить подпись на заявлении о голосовании можно будет так же в автобусе.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Помимо действующего главы государства, в список кандидатов вошли Владислав Даванков („Новые люди“), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ)