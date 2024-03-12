Политическое завещание Навального: в Таллинне у посольства России в день „выборов“ пройдет акция протеста

„Против имитационных „выборов“ без выбора, против войны, против коррупции, против политических убийств и преследований, против нищеты, против превращения России в страну-изгоя“ - говорится в релизе мероприятия. Такую акцию солидарности всех антивоенных россиян, придумал питерский депутат Максим Резник и поддержал Алексей Навальный. „Сейчас, после убийства Навального, эта акция стала его политическим завещанием“ - уверены организаторы.

Кроме того, рядом с посольством организация Reforum Space проведет экзитпол и сейчас активно набирает волонтеров для огранизации такого альтернативного голосования. Принять участие в опросе и и вписать в бюллетень имя своего кандидата сможет каждый россиянин. После митинга в пространстве Reforum Space Tallinn будет произведен подсчет голосов.

Акцию официально зарегистрировал Алексей Павлов - россиянин, переехавший в Эстонию несколько лет назад. Сейчас он является резидентом пространства Reforum Space Tallinn, ведет блог на YouTube и снимает видео в TikTok, где рассказывает о том, что происходит в России.

Ранее в интервью RusDelfi Алексей говорил о нынешнем режиме в России следующее: „Если коротко - это фашистское государство, это Италия 37-39 гг. Лаконичнее не скажешь. Это Муссолини и Гитлер в одном флаконе, только современный, с ядерной бомбой, с которым непонятно что делать“. Читайте полное интервью с Алексеем здесь.

Подробнее о мероприятии - здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.