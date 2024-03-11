Новости Эстонии
11.03.2024, 21:20

„Бывает, женщина терпит домашнее насилие только из-за того, что ей негде жить“: как и откуда можно получить помощь, оказавшись в беде

 
Анна Тамм
Руководитель благотворительного фонда MamaAbi Анна Оганесова
Руководитель благотворительного фонда MamaAbi Анна Оганесова
ФОТО: Vitali Borbuts | Erakogu

По данным Департамента статистики, в 2022 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 17,7% ниже, чем у мужчин. Несмотря на то, что в течение последних 10 лет этот показатель успешно снижался, в 2022 году он вновь вырос на 2,8 процентных пункта. Руководитель благотворительного фонда MamaAbi, который помогает женщинам в трудных жизненных ситуациях, Анна Оганесова уверена, что проблема здесь глубже, чем просто разрыв в зарплате.

О том, как женщины оказываются в непростых жизненных ситуациях, RusDelfi писал неоднократно. Разводясь, мамы оказываются с ребенком на руках в мире, где разрыв в оплате труда только усугубляет их и без того сложное положение.

Мониторинг гендерного равенства показывает, что большинство жителей Эстонии (83%) осведомлены о том, что разрыв в оплате труда существует. И если лишь 35% мужчин считают, что разрыв в заработной плате является „очень большой“ или „скорее большой“ проблемой, то среди женщин этот показатель вдвое выше и составляет 71%. При этом женщины преобладают в сферах деятельности, которые хоть и очень важны для функционирования общества, но не являются высокооплачиваемыми - например, социальная сфера, здравоохранение и образование. В более высокооплачиваемых сферах, например, технологии и IT, женщин работает меньше.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии