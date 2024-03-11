11.03.2024, 21:20
„Бывает, женщина терпит домашнее насилие только из-за того, что ей негде жить“: как и откуда можно получить помощь, оказавшись в беде
ФОТО: | Erakogu
По данным Департамента статистики, в 2022 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 17,7% ниже, чем у мужчин. Несмотря на то, что в течение последних 10 лет этот показатель успешно снижался, в 2022 году он вновь вырос на 2,8 процентных пункта. Руководитель благотворительного фонда MamaAbi, который помогает женщинам в трудных жизненных ситуациях, Анна Оганесова уверена, что проблема здесь глубже, чем просто разрыв в зарплате.
О том, как женщины оказываются в непростых жизненных ситуациях, RusDelfi писал неоднократно. Разводясь, мамы оказываются с ребенком на руках в мире, где разрыв в оплате труда только усугубляет их и без того сложное положение.