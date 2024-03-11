„Бывает, женщина терпит домашнее насилие только из-за того, что ей негде жить“: как и откуда можно получить помощь, оказавшись в беде

О том, как женщины оказываются в непростых жизненных ситуациях, RusDelfi писал неоднократно. Разводясь, мамы оказываются с ребенком на руках в мире, где разрыв в оплате труда только усугубляет их и без того сложное положение.

Мониторинг гендерного равенства показывает , что большинство жителей Эстонии (83%) осведомлены о том, что разрыв в оплате труда существует. И если лишь 35% мужчин считают, что разрыв в заработной плате является „очень большой“ или „скорее большой“ проблемой, то среди женщин этот показатель вдвое выше и составляет 71%. При этом женщины преобладают в сферах деятельности, которые хоть и очень важны для функционирования общества, но не являются высокооплачиваемыми - например, социальная сфера, здравоохранение и образование. В более высокооплачиваемых сферах, например, технологии и IT, женщин работает меньше.