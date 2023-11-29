Новости Эстонии
29.11.2023, 07:15

На еду осталось 200 евро, из источников дохода - только социальное пособие. Как жены релокантов оказываются в трудном положении после развода

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В некоторых случаях женщины находятся в полной финансовой зависимости
Анна Тамм
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ФОТО: Nina BriantsevaDALLE-3 | Delfi Meedia

Обычная семья: муж с хорошей зарплатой айтишника, жена-домохозяйка, маленький сын. Что же могло пойти не так? Как оказалось, многое, если в этой схеме главным источником финансов был мужчина, от которого зависело благополучие всей семьи в чужой стране.

Принцип „папа работает, а мама красивая“ для кого-то действительно действует. И при этом ставит женщину в довольно уязвимое, зависимое положение. Хорошо, если всегда есть вариант пойти работать. А если вы жена релоканта - одна в чужой стране, с ребенком и без знания языка?

Именно в такой ситуации оказалась Алена. На родине у нее была хорошая оплачиваемая работа, карьера складывалась. Но в какой-то момент мужу предложили вакансию в Эстонии - сначала на новое место поехал он, а потом позвал и Алену с маленьким сыном.

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