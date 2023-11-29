29.11.2023, 07:15
На еду осталось 200 евро, из источников дохода - только социальное пособие. Как жены релокантов оказываются в трудном положении после развода(1)
В некоторых случаях женщины находятся в полной финансовой зависимости
ФОТО: | Delfi Meedia
Обычная семья: муж с хорошей зарплатой айтишника, жена-домохозяйка, маленький сын. Что же могло пойти не так? Как оказалось, многое, если в этой схеме главным источником финансов был мужчина, от которого зависело благополучие всей семьи в чужой стране.