На еду осталось 200 евро, из источников дохода - только социальное пособие. Как жены релокантов оказываются в трудном положении после развода

Принцип „папа работает, а мама красивая“ для кого-то действительно действует. И при этом ставит женщину в довольно уязвимое, зависимое положение. Хорошо, если всегда есть вариант пойти работать. А если вы жена релоканта - одна в чужой стране, с ребенком и без знания языка?