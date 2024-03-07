Пресс-конференция правительства: с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет на 10,6%. Кая Каллас заверила, что останется работать в Эстонии(48)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
По традиции пресс-конференцию начала Кая Каллас. Она напомнила, что завтра - Международный женский день. И отметила, что в Эстонии большой гендерный разрыв в зарплате мужчин и женщин - 17%. А это отражается, например, и на будущих пенсиях.
Важная новость: с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет на 10,6%. За последние 30 лет пенсия выросла в 26 раз, отметила Каллас. В то время, как цены выросли в 5,42 раза.
Каллас рассказала об итогах последнего „Мониторинга интеграции“. Подробнее читайте здесь.
О последних решениях правительства. Правительство утвердило комиссию, которая будет рассматривать ходатайства школ об исключениях в процессе перехода на эстонский язык обучения. Каллас предупредила, что нет смысла надеяться на то, что переход затормозится, такого не случится.
Глава правительства сказала, что министр внутренних дел предоставил на заседании правительства доклад о том, как обстоят дела в Эстонии с укрытиями. Но подробнее об этом он расскажет сам.
Премьер-министр сообщила, что отклонила предложение партии Европейские либералы о том, чтобы быть первым номером в этой партии на выборах в Европарламент. „Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии“, - сказала Каллас и отметила, что это предложение - большое признание Эстонии и того, что делается в нашей стране. „В любом случае буду болеть за либералов“.
Далее слово взял глава МИД Маргус Цахкна. „Это хорошая новость, что Кая Каллас никуда не уйдет“, - сразу отметил он. Он подчеркнул большое значение того, что Швеция становится членом НАТО, а Балтийское море - внутренним морем альянса.
В пятницу министр иностранных дел Эстонии отправится в Вильнюс, где пройдет встреча глав внешнедипломатических ведомств стран Балтии, Польши и Украины, где будет обсуждаться помощь Украине. Он также сообщил, что продолжается работа по возможности использования замороженных российских активов для восстановления и предоставления военной помощи Украине.
Слово предоставлено министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу. Он тоже упомянул завтрашний Международный женский день и отметил, что в нашей стране идет работа по уменьшению разрыва между зарплатами мужчин и женщин. И назвал ряд мер, которые принимаются и обсуждаются.
Он сообщил, что его партия (Социал-демократическая партия) по-прежнему является сторонником ступенчатого (прогрессивного) подоходного налога, но принимает позицию Партии реформ, которая не поддерживает введение такого налога. Этот вопрос в коалиции социал-демократы не поднимают.
Об укрытиях. „Мы договорились об общем курсе, чтобы те новые здания, которые имеют площадь более 1200 квадратных метров, должны иметь укрытия. Нужно адаптировать и уже имеющиеся здания под укрытия. Мы смотрим на Украину, Финляндию, страны Балтии и собираем лучше решения со всего мира“, - заверил он.
Далее слово взяла министр социальной защиты Сигне Рийсало. Она сообщила, что 12 марта в Эстонии впервые пройдет День пенсий для повышения информированности населения о пенсиях.
„На сегодняшнем заседании правительства мы утвердили индекс пенсий на 2024 год, это означает, что пенсия вырастет в среднем на 10,6%, если стаж составляет 44 года. Средняя пенсия составит 774 евро. Народная пенсия также вырастет - с 336 евро до 372 евро. Вырастет базовая часть пенсии с 317 до 354 евро. Если в 2021 году соотношение средней пенсии к средней зарплате составляло 43%, в этом году после индексации будет 49%. К 2028 году средняя пенсия по старости будет составлять 949 евро.
Рийсало сообщила, что подписала законопроект, согласно которому размер пенсии, который не будет облагаться подоходным налогом составит 776 евро. У работоспособного населения эта сумма будет 700 евро.
„Мы по-прежнему создаем более благоприятные условия для пенсионеров по сравнению с людьми работоспособного возраста. Мы считаем необходимым предпринимать такие шаги, чтобы пенсионеры были более активны не только на рынке труда, чтобы они могли бы больше вкладывать в развитие общества в соответствии со своими возможностями“.
Вопросы участникам пресс-конференции
Вопрос Кае Каллас: теперь совершенно точно - вы остаетесь в эстонской политике или вы думаете о другой позиции за рубежом?
Каллас: сейчас я приняла это решение, я продолжу работу на посту премьер-министра, но в политике может случиться все, что угодно. Буду ли я до конца времён премьер-министром? - этого я утверждать не могу. Будем надеяться, что спекуляции на эту тему закончатся.
Смотрите трансляцию с пресс-конференции в записи с синхронным переводом на русский язык!
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