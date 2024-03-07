Пресс-конференция правительства: с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет на 10,6%. Кая Каллас заверила, что останется работать в Эстонии

По традиции пресс-конференцию начала Кая Каллас. Она напомнила, что завтра - Международный женский день. И отметила, что в Эстонии большой гендерный разрыв в зарплате мужчин и женщин - 17%. А это отражается, например, и на будущих пенсиях.

Важная новость: с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет на 10,6%. За последние 30 лет пенсия выросла в 26 раз, отметила Каллас. В то время, как цены выросли в 5,42 раза.

Каллас рассказала об итогах последнего „Мониторинга интеграции“. Подробнее читайте здесь.

О последних решениях правительства. Правительство утвердило комиссию, которая будет рассматривать ходатайства школ об исключениях в процессе перехода на эстонский язык обучения. Каллас предупредила, что нет смысла надеяться на то, что переход затормозится, такого не случится.

Глава правительства сказала, что министр внутренних дел предоставил на заседании правительства доклад о том, как обстоят дела в Эстонии с укрытиями. Но подробнее об этом он расскажет сам.

Премьер-министр сообщила, что отклонила предложение партии Европейские либералы о том, чтобы быть первым номером в этой партии на выборах в Европарламент. „Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии“, - сказала Каллас и отметила, что это предложение - большое признание Эстонии и того, что делается в нашей стране. „В любом случае буду болеть за либералов“.

Далее слово взял глава МИД Маргус Цахкна. „Это хорошая новость, что Кая Каллас никуда не уйдет“, - сразу отметил он. Он подчеркнул большое значение того, что Швеция становится членом НАТО, а Балтийское море - внутренним морем альянса.

В пятницу министр иностранных дел Эстонии отправится в Вильнюс, где пройдет встреча глав внешнедипломатических ведомств стран Балтии, Польши и Украины, где будет обсуждаться помощь Украине. Он также сообщил, что продолжается работа по возможности использования замороженных российских активов для восстановления и предоставления военной помощи Украине.